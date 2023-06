Fue agredida con un cuchillo por su ex pareja y teme por su vida, si le dan la domiciliaria

En diálogo con Aries Katy Janco, víctima de violencia de género, se mostró preocupada ante la posible prisión domiciliaria a su ex pareja, luego de haberla atacado con un cuchillo el 9 de marzo último.

La joven de 23 años recordó que en ocasión de una presentación como bailarina en el festival de La Chicha en la Caldera, el sujeto la fue a buscar con la excusa de que quería conversar con ella, pero en un lugar apartado de gente para que “no lo vieran llorar”.

Seguidamente, convencida de que la intención era terminar con la insistencia para retomar la pareja dado que ella no quería regresar con él, la joven decidió acompañarlo a bordo de una motocicleta.

Continuando su relato y rememorando esa brutal noche, Katy contó que en el trayecto le pidió a su ex pareja que detuviera la marcha en el cartel de ingreso a La Caldera, lugar en donde había dos policías, se negó a parar la macha y la llevó hasta la ribera del rio.

“Me llevó a este lugar, me bajó de la moto del cuello y me tiró al piso, me pateó y me preguntaba por qué era así con él y lo ignoraba; no entendía nada, agarró su mochila sacó un cuchillo y me empezó a tirar puntazos, me cortó, me defendí con las manos y trataba de cortarme el cuello”, declaró.

La joven pudo salvar su vida gracias a la intervención de unos vecinos que la auxiliaron. “Si no era por los vecinos que aparecían, no estaría contándola ahora”, admitió.

El joven de 21 años a partir de la denuncia en la subcomisaría de La Caldera y la intervención de la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género 1, Claudia Geria, se encuentra alojado en la Alcaidía General de la Provincia imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el género y por la relación de pareja preexistente.

Luego de cambiar de abogados en varias oportunidades, Katy indicó que nuevamente pidieron la prisión domiciliaria, sumado a la presión de la familia del agresor.

“Y ahora pidieron las medidas cautelares por la presión de la familia, que amenazan que se encadenarán y tienen contactos”, dijo.

En un primer momento, la joven madre contó que en la policía le tomaron mal los datos y que no tuvo consigna policial, hoy sí la tiene, pero le preocupa que le den a su agresor el beneficio de la prisión domiciliaria.

“Hubo muchos casos que no cumplen con las indicaciones que le dan y terminan matando a la otra persona y tengo miedo de eso”, aseguró, y agregó que teme además por su bebé, “temo mucho por él”, cerró.

Ante casos de violencia de género comunicarse las 24 horas al 144. Es anónima, gratuita y nacional. La línea ofrece información, contención y asesoramiento a través de un equipo interdisciplinario