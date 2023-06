Corte en RN 51: Peña advirtió la injerencia de dirigentes políticos en el reclamo

En lo más álgido del conflicto docente en la provincia, Mario Peña – ministro de Turismo y Deportes – viajó hacia San Antonio de los Cobres, junto a otros ministros, para entablar vías de solución que destrabaran el corte de la RN 51. Cabe recordar que, en el lugar, la protesta tenía tres protagonistas claros: docentes, camioneros y comunidades originarias.

“Lo viví en persona. Yo repudio cuando los dirigentes políticos se aprovechan de situaciones donde la gente la pasa mal para tener una exposición”, disparó el Ministro al ser consultado sobre la injerencia de sectores políticos en el marco de las protestas.

Relató, en tanto, que una de las voces que dirigía la manifestación usaba modismos y tenía una tonada que no era propia del lugar ni de la provincia. No obstante, advirtió que los funcionarios deben tener la prudencia necesaria para que interlocutores como el mencionado no puedan aprovecharse de esas situaciones.

“Somos salteños. Yo creo mucho en el diálogo. Cuando la gente ve que uno se pone con esa actitud, lo valora y empieza a separarse de ese interlocutor”, señaló Peña.

Asimismo, reconoció que el litio es una gran esperanza para la provincia, sin embargo, consideró que es necesario que los salteños sepan que “todavía no ha salido un gramo de litio de la provincia”.

“Va a ingresar mucho dinero, pero todavía no está sucediendo, hay que explicarlo mucho a eso porque se genera cierta idea y no, ese dinero, en 3 o 4 años, nos va a permitir tener a la provincia de Salta un presupuesto engordado, que le permitirá a quien esté en el gobierno en ese momento poder modificar realidades de muchísimo tiempo en nuestra provincia”, finalizó el Ministro.