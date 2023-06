Scioli, a la Justicia para impugnar el reglamento kirchnerista para las PASO

Este miércoles vence el plazo para confirmar el acta de constitución de la coalición oficialista en la provincia de Buenos Aires que Daniel Scioli cuestiona por la integración de las listas. El precandidato a presidente protesta contra la reglamentación impuesta por Máximo Kirchner en la que se establecieron normas que desalientan la participación en las PASO como la que fijó que los legisladores provinciales de la minoría deberán superar el piso del 30% para integrar la lista y, en caso de hacerlo, lo harán a partir del sexto o séptimo lugar -ubicaciones que dependen de un excelente resultado de Unión por la Patria para recién empezar a pensar en ingresar a la Legislatura bonaerense-.

El ex motonauta se mantiene abierto al diálogo y a alcanzar un acuerdo como el que -aseguran en su entorno- habían establecido con el kirchnerismo que señalaban que los legisladores ingresarían a partir del cuarto lugar, al igual que en la listas nacionales. El reloj corre y si en las próximas horas no recibe respuesta, Scioli tiene pensado presentarse ante la Justicia Federal y ante la Junta Electoral para impugnar el reglamento que fijó el kirchnerismo para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

En las últimas 72 horas Aníbal Fernández -apoderado legal del ex gobernador- estuvo trabajando junto a su equipo técnico en la presentación que harían ante la Junta Electoral de la provincia que comanda Sergio Torres, titular de la Suprema Corte.

Tanto Scioli como Victoria Tolosa Paz, que busca disputarle la gobernación a Axel Kicillof, cuestionan además de los lugares para las minorías, que se les pide avales para presentar sus candidaturas que se los deben dar partidos asociados al kirchnerismo que presionan para que el embajador en Brasil y la ministra de Desarrollo Social declinen sus postulaciones.

Las listas de candidatos deberán contar con un 50% de avales del PJ, un 30% de ciudadanos y un 20% de los cinco partidos que componen Unión por la Patria: el Frente Renovador, el Frente Grande, el Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro y Kolina. Ante los planteos explícitos de este sector del oficialismo para que no haya PASO es casi un hecho que Scioli y Tolosa Paz no contarán con los avales.

En este marco, el ex vicepresidente de Néstor Kirchner evalúa presentar un recurso de amparo en el Tribunal N° 1 de La Plata, a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla.

E kirchnerismo obliga a Scioli a que presente candidatos en todas las categorías de la provincia de Buenos Aires. Otra forma de mantener la presión para que decline su postulación.

La semana pasada, a través de un hilo de Twitter, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires salió a responderle al ex gobernador señalando que “la distribución de los cargos nacionales, provinciales y municipales correspondientes a las minorías, son informadas y de conocimiento para todos los partidos firmantes del Acta constitutiva del Frente electoral”.

“Las reglas de juego establecidas en el reglamento por el conjunto no son capricho de nadie. Se trata de propuestas realizadas por los partidos al momento de integrar y formar el frente. Es una construcción colectiva. No es potestad de los precandidatos modificarlas según su parecer y conveniencia”, sentenció el PJ presidido por Máximo Kirchner.

“Es una decisión que tomada, no me voy a bajar”, respondió Scioli este lunes. “Quiero ir a las PASO para tener autonomía e independencia política”, agregó en una entrevista que dio a TN. El plazo para presentar las candidaturas vence el 24, pero hoy será un día clave para dilucidar el armado electoral del ex Frente de Todos renacido en Unión por la Patria.

Infobae