Scioli avanza con su precandidatura presidencial: "No me voy a bajar"

A menos de cinco días del cierre de listas, Daniel Scioli ratificó que no declinará su candidatura a presidente y tensa la interna en el Frente de Todos: “Es una decisión que tomada, no me voy a bajar”.

“Quiero ir a las PASO para tener autonomía e independencia política”, manifestó dejando en claro que no pretende ser puesto a dedo por nadie del oficialismo. Pese al rechazo del kirchnerismo y del massismo a dirimir las candidaturas en las Primarias, el embajador en Brasil señaló que defiende “la democracia interna”. “Si yo tomo esta decisión, con todo respeto a la vicepresidenta y al presidente, es una elección personal, mía, de compromiso con mi país; no puedo ser indiferente con lo que está ocurriendo” agregó.

El ex gobernador bonaerense dijo que no “coincide” con quienes dentro del oficialismo pretenden que haya una lista unificada bajo el argumento que de lo contrario se profundizaría la crisis económica: “El candidato único es el pueblo y el orden político-económico lo va a dar el fortalecimiento de nuestro espacio con la perspectiva de victoria hacia el mes de octubre generando una PASO. Las PASO potencian los espacios políticos”, enfatizó.

Scioli está “convencido” de que tendrá revancha luego del balotaje perdido con Mauricio Macri en 2015: “Voy a ser el próximo presidente de la Argentina” y “voy a ser el que logre la unidad nacional que tanto se busca”.

Fuente: Infobae