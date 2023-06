Benavides no descartó sumarse al equipo de Emiliano cuando asuma la intendencia

Este miércoles, a las 00 hs. vence el plazo de presentación de alianzas de cara a las PASO nacionales. En Hablemos de Política, la actual concejal de Salta Independiente (SI), Ana Paula Benavides, expresó que desde el espacio “no hay una alianza cerrada” y señaló que hay un abanico de posibilidades.

“Todavía no hay una alianza formal cerrada, las posibilidades también están de participar como partido independiente, adhiriendo a algún presidenciable, o como partido independiente de distrito, llevando las cuatro candidaturas a diputado nacional. SI es un partido joven, pero que en las últimas colecciones ha tenido un rol preponderante y nos hemos constituido en una tercera fuerza política con representatividad también en distintos municipios de del interior de la provincia”, expresó.

Respecto a una posible candidatura como Diputada Nacional, Benavides dio una respuesta negativa y señaló que el objetivo es “darle el rol importante que tiene el espacio, en la participación dentro de estas elecciones nacionales”.

“No, la verdad que eso es algo que se termina de resolver mucho más adelante y en función de las distintas conformación que se puedan dar ante la existencia de una posible alianza, no es algo que hoy podría asegurarte, de hecho, creo que hoy es algo que descarto, una posible candidatura como como Diputada”, manifestó.

Por otro lado, al ser consultada, Paula Benavides no descartó la posibilidad de integrar el equipo de trabajo de Emiliano Durand, cuando asuma como Intendente de la Capital.

“Todavía no he mantenido conversaciones, más que una felicitación al Intendente electo por su desempeño en estas elecciones. Desconozco en profundidad el proyecto y no me atrevería a decir que hay una propuesta concreta de trabajo en conjunto. Celebro que, una vez electo el Intendente, haya tenido conversación con distintos sectores de la política, porque muestra una voluntad de trabajo distinta de la que hemos visto en estos últimos tres años y medio de gestión”, dijo.