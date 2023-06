Proponen instituir la semana de concientización y capacitación sobre la Parálisis Cerebral

El proyecto de ley tiene como propósito trabajar sobre la discapacidad y los derechos humanos desde la mirada de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2006 y por el país mediante Ley 26.378 en el año 2008, adquiriendo jerarquía constitucional mediante Ley 27.044 en el año 2014.

“El objetivo es reivindicar los derechos de las personas con parálisis cerebral y mostrar como son vulnerados cotidianamente; para concientizar a la sociedad sobre esta condición y su impacto en la calidad de vida de quienes viven con las personas que lo padecen”, detalló la Diputada por Capital, Verónica Saicha, una de las autoras del escrito.

Por su parte, la legisladora Isabel De Vita destacó lo que queda por realizar en materia de inclusión, como las limitaciones arquitectónicas.

“No poder ingresar a un edificio público, no poder trasladarse, no poder hacer su gestión, todo eso hace al empoderamiento o no de las personas con parálisis cerebral”, dijo.

El proyecto recibió media sanción y pasó al Senado para su revisión.