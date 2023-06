Discapacidad: Superintendencia desmintió 6 meses de retraso en los pagos y apuntó a las obras sociales

Por Aries, el Delegado regional de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, Alberto Escribas, aclaró que el pago lo realizan las obras sociales. “No es realidad el atraso, el atraso puede estar 45 o 60 días, no más”, dijo.

Este jueves y viernes, trabajadores del área de discapacidad se manifestaron en las oficinas de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación reclamando el atraso en los pagos por 6 meses.

Por Aries, el titular de la Superintendencia, Alberto Escribas, señaló que “no corresponde” realizar la manifestación en el organismos y apuntó contra las obras sociales.

“Las obras sociales recuperan todo lo que abonan por discapacidad, en este caso no corresponde que ni los profesionales, ni los papás hagan una manifestación ante la Superintendencia, porque la Superintendencia a la que le da el dinero es a las obras sociales exclusivamente”, dijo.

Escribas agregó que es necesario saber cuáles son las obras sociales que no están pagando a los profesionales para actuar sobre ellas.

“La Superintendencia lo único que hace es pasar el informe a la AFIP: “se debe tanto, retenga tanto”, la AFIP retiene y le deposita a las obras sociales. La Superintendencia no maneja dinero sino papeles, nada más”, manifestó.

Así mismo, el titular explicó que el organismo sólo regula las obras sociales nacionales y prepagas, no las provinciales

“No es realidad el atraso, no es tal, el atraso puede estar en 45-60 días, no más. Hay que tener en cuenta que tenemos el IPS, que es la obra social mayoritaria, que no regulamos nosotros, por lo cual quedaría un 50-55% que podrían están en atraso, pero ¿Cuáles son esas obras sociales para ver lo que está pasando?”, detalló.