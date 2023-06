Balearon una escuela en Rosario e hirieron a un niño de seis años

Un niño de 6 años sufrió una herida de bala en una de sus piernas luego de que dos hombres a bordo de una moto efectuaron sendos disparos en las inmediaciones de la Escuela N° 1319 José Ortolani, en barrio Empalme Graneros.

Según informó Rosario3, el episodio ocurrió cerca de las 17:30 del martes en el horario de salida del turno tarde, en el establecimiento educativo situado en Génova y Cullen, el nene fue trasladado con una herida de arma de fuego en un tobillo al hospital de Niños Zona Norte y se encontraba fuera de peligro.

Los primeros reportes policiales indicaban que el ataque se reportó en Génova al 6300 –a menos de una cuadra de la escuela– y habría estado dirigido al padre del menor herido en momentos en que estaba retirando al pequeño del establecimiento escolar.

Sin embargo, el hombre dijo que fue "al voleo" y no apuntaron a él. "Estoy desconcertado, no se qué pudo haber pasado", dijo Diego al programa Telenoche Rosario (El Tres), a la vez que señaló: “Dejen de meterse con las criaturas. No se metan con los chicos que no tienen nada que ver”.

En tanto, agentes policiales realizaron un persecución por varias cuadras y lograron detener en las inmediaciones de Valle Hermoso al 1.800, en barrio La Cerámica, a un hombre que habría actuado en la balacera.

Por el hecho, habrá paro de docentes

Como consecuencia de una nueva balacera a una escuela, Amsafe Rosario lanzó un paro para este miércoles que, según informaron sus autoridades, se cumplirá en el horario de 10 a 15, mientras que llamaron a una movilización hacia el Ministerio de Trabajo.

"La situación no para de agravarse. La balacera que hirió a un niño de primer grado de la escuela 1.319 es un salto en una realidad que ya no se soporta", comienza el comunicado de Amsafe Rosario.

El mismo indicó luego: "Convocamos con la urgencia del caso a toda la docencia de Rosario a realizar un paro entre las 10 y las 15 horas. Nos convocamos a la sede del Ministerio de Educación para que las autoridades nos den las respuestas que la situación reclama".

Por último, exigen a Amsafe Provincial "la convocatoria a un paro en toda la provincia en defensa de las escuelas, de toda la comunidad educativa, de la escuela pública y de la vida"



Con información de Noticias Argentinas