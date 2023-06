Cabalgata por Güemes: si los autoconvocados se manifiestan, "no son salteños"

El presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes ratificó la cabalgata a Quebrada a la Horqueta aunque no confirmó la participación del Gobernador.

“Haremos el izamiento de la bandera, entregaremos una ofrenda floral y partiremos hacia la plazoleta Macacha Güemes. De ahí, vamos a La Pedrera” expresó por Aries Julio De Los Ríos, presidente Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes.

Respecto a la presencia de autoridades, puntualizó que la Agrupación no realizará un “acto político” sino un homenaje al gran héroe gaucho.

“Hasta ahora el gobernador no confirmó presencia. Nosotros estamos celebrando a nuestro héroe nacional, no vamos a hacer un acto político. Si la gente se manifiesta es porque no son salteños, a nosotros nos lleva un sentir hacia nuestro General y estamos dispuestos a hacer la cabalgata sí o sí” indicó.

Por último, agregó que de la jornada participará Gendarmería, Ejército Argentino y las fuerzas de seguridad.

“Considero que toda la gente de Salta es tradicionalista y se va a respetar este homenaje. Puedo entender la protesta pero con nuestra marcha no estamos faltando a nuestro objetivo, si lo hacen veremos qué medidas tomar en el momento” cerró.