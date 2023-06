“La Ley antiprotestas es una falsa oposición entre la libertad de expresión y el derecho a circular”

El abogado constitucionalista, Sebastián Aguirre Astigueta, analizó en El Acople la Ley que regula la protesta social en la provincia.

“Claramente no todos los derechos constitucionales son absolutos, estoy en la antípoda de quienes piensan una ley para conciliar derechos; además es una falsa oposición entre la libertad de expresión y el derecho a circular. Se trata de derechos sociales, económicos, culturales que deben estar en una primera línea para resolver los conflictos” expresó.

Agregó que no existe armonía porque ante una disputa como esta, se debe tomar una decisión concreta sin involucrar al código penal y al código contravencional para solucionar conflictos más profundos.

“Esto también va a traer conflicto en el ámbito de los DD.HH porque activa mecanismos que se relacionan a la consideración que hace la provincia sobre el derecho a la protesta. Me parece que no sirve haber encarado así este problema en Salta porque no está en condiciones de afrontar un descrédito ante foros internacionales sobre cómo se reguló en dos días el derecho a la protesta” cerró.