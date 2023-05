Massa viaja a China para conseguir oxígeno finanaciero

Massa participará de la reunión del banco de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que se realizará el martes 30 y el miércoles 31 de mayo en la ciudad Shanghái.

En el encuentro, se analizará la posibilidad de que esa institución bancaria modifique un artículo de su estatuto para permitir que la Argentina comercie a través de ella con Brasil sin usar dólares.

Esta fue una de las alternativas que surgió durante el último viaje del presidente Alberto Fernández y Massa a Brasil, donde el presidente José Inacio “Lula” Da Silva cerró la posibilidad de un financiamiento directo de las exportaciones argentinas a través de un swap, como el que tiene Argentina con China.

Para implementar este mecanismo, el gobierno brasileño, el mecanismo debía contar con la aprobación del Congreso, algo que no estaba en condiciones de garantizar el mandatario del vecino país.

El swap con China

Además, Massa buscará habilitar otro tramo del swap de yuanes con China. El monto total disponible es de US$ 18.000 millones, de los cuales hay una línea de US$ 5.000 en uso y se espera abrir una nueva línea por monto similar.

"El swap es de US$ 18.000 millones. Se pasó de US$ 1.000 millones a US$ 5.000 millones que se podían usar y que, de hecho, estamos usando. Y la ampliación que estamos negociando es para aumentar la capacidad de uso, no para ampliar el swap", explicaron desde el Palacio de Hacienda a NA.

Durante la última semana, el Gobierno dictó una serie de medidas que restringen aún más las operaciones con dólares. Entre ellas, le pidió a las petroleras que utilicen fondos propios para financiar sus operaciones por los próximos 90 días.

La delegación que encabezará a Massa incluirá al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y al titular del INDEC, Marco Lavagna.

Perfil