Docentes Autoconvocados mantienen el paro: “La reunión no ha sido conciliadora”

A través de un video, los voceros departamentales de Docentes Autoconvocados compartieron las impresiones tras la reunión que mantuvieron en Grand Bourg.

En primer lugar informaron que presentaron una nota donde aclararon que la reunión “no ha sido conciliadora” aduciendo haber recibido amenazas.

“El cuerpo de delegados voceros de los docentes autoconvocados de la provincia de Salta se dirigen a ustedes a fin de solicitarle su inmediata intervención para poder, de manera pacífica y criteriosa, proponer soluciones tendientes a que este conflicto docente se pueda resolver a la brevedad posible.

Apelamos a que, en conjunto, esta situación problemática pueda solucionarse satisfactoriamente como lo establece la ley 26.892 para ambas partes, considerando que la reunión mantenida el día de la fecha no ha sido conciliadora ya que desde las autoridades ministeriales sólo se realizaron amenazas”, reza la nota.

Los referentes señalaron que las propuestas técnico-salariales fueron presentadas pero que “el Gobierno no está haciendo la tarea” ya que no fueron respondidas, y solicitaron presencia de autoridades de primer línea para resolver el conflicto.

“Colegas, queremos decirles que esta mesa de diálogo no llegó a ningún fin. No tenemos nada firmado, no tenemos nada por escrito, no tenemos ninguna propuesta”, expresaron y apuntaron contra los gremios.

“Ellos quieren negociar obviamente con el sector obediente, que sería la integremial toda, vamos a resolver esto nosotros, los que estamos de medida de fuerza, los que estamos en lucha y los que queremos dignificar el salario”, manifestaron los referentes.

En el anuncio, los docentes autoconvocados propusieron realizar una asamblea inmediata y anunciaron que continuarán con las medidas de fuerza. “A ponernos el delantal, a salir a las calles, decidimos quedarnos aquí hasta que nos brinden una respuesta satisfactoria”, declararon.