Inflación: “La pequeña y mediana empresa viene siendo muy golpeada”

Así lo expresó el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Juan Pablo López López quien consideró que las medidas económicas nacionales no tienen una política de fondo. “La decisión va a pasar por el bolsillo”, expresó respecto a las próximas elecciones.

La situación económica del país continúa en la mira de cada uno de los sectores de la sociedad, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que se vieron afectadas. Así lo consideró en Hablemos de Política el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Juan Pablo López López.

“Estamos pasando un momento muy complicado en la economía nacional y también obviamente las provinciales, las pequeñas y medianas empresas, vienen siendo golpeadas con la inflación, tenemos una inflación ya del 108%, de acuerdo con lo que informó el INDEC la semana pasada, abril cerró con un 8, 4%, son números que realmente no le permiten planificar a la pequeña y mediana empresa ni al pequeño ahorrista”, detalló.

El contador resaltó que pese a que las pequeñas y medianas empresas dan el 80% de los puestos de trabajo, el Gobierno Nacional no los apoya y “están tomando medidas reactivas”.

“El Gobierno tiene que darle un aliento, un apoyo a la pequeña y mediana empresa, y nosotros vemos que no, lamentablemente no es así, están tomando medidas reactivas. Una de las medidas que tomó es justamente abrir las fronteras, es toda una expresión de cómo piensa el Gobierno la inflación, no lo piensa del lado de la emisión monetaria, sino cargando las tintas sobre el empresariado, porque en definitiva lo que quiere hacer es que compita el empresariado nacional con empresas del extranjero”, expresó.

Con una crisis económica y las elecciones encima, López López consideró que “la decisión va a pasar por el bolsillo” más allá de las disputa de modelos políticos.

“Lamentablemente el sector financiero ya ha dejado de ser un soporte para la economía real por estas medidas que se están tomando. Nosotros vemos en nuestros clientes que muchos están cansados, estamos en una situación muy complicada financieramente de las empresas justamente por el tema de la inflación, no vemos un aviso de que esto cambie sino todo lo contrario, seguimos viendo esas medidas reaccionarias que tienen que ver con reaccionar justamente a los índices pero no hay una política de fondo”, manifestó.