Rodríguez Larreta: “Lo del Presidente me da vergüenza, con 8,4 de inflación no puede hablar más"

Se refirió en el arranque a la coyuntura política: “Lo primero es la unidad. Todos estamos de acuerdo con este sistema. Eso es lo más importante. Vamos a apuntar a uno solo candidato del Pro en la Ciudad. Me había comprometido a eso y lo cumplimos. Los dos candidatos son Jorge Macri y Fernán Quirós”. Y confirmó también que “en la Provincia de Buenos Aires cada precandidato a presidente va a tener su candidato a gobernador. En mi caso, será Diego Santilli”.

Después habló de las protestas que ayer se manifestaron en la Provincia de Buenos Aires: “Cuando yo sea presidente no voy a permitir una manifestación de 40 ó 50 personas. El 10 de diciembre le vamos a sacar el manejo de intermediación de los planes sociales y eso va a solucionar muchas cosas”.

Y finalmente fue crítico con Alberto Fernández: “Lo del presidente me da vergüenza, con 8,4 de inflación no puede hablar más. Los argentinos no pueden ir al supermercado. Da angustia que los padres tampoco puedan comprarle útiles a sus hijos para ir a la escuela”.