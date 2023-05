Griselda Galleguillos: "No entiendo al electorado"

"No me cierra, no puedo hacer una lectura política y no entiendo al electorado", arrancó la electa diputada por el frente Avancemos de Emiliano Estrada que quedó en el tercer lugar en la disputa por la Gobernación de la provincia.

"Dentro del frente que yo participé no quedó ningún candidato ni a concejal ni a intendente en Rosario de Lerma y Campo Quijano, y también me llama la atención que en diputados a nivel provincial no quedó ninguno excepto yo".

Galleguillos dijo tampoco entender la decisión de los rosarinos para nuevamente darle el voto al actual senador e intendente electo Sergio "Topo" Ramos cuando son conocidos sus asuntos con la justicia por corrupción cuando se desempeñó en la intendencia de Rosario de Lerma.

"La gente votó por categoría y bajo qué concepto todavía no lo logro entender", señaló por cuanto los perfiles entre ambos son disímiles.

"Me han votado a mí y tengo un perfil que lucho contra la corrupción, durante todo este tiempo hice denuncias contra el ´Topo¨ Ramos y me eligen a mí y al actual senador como intendente".

Ramos logró además que ingresaran sus candidatos al Concejo Deliberante y a partir del 10 de diciembre su esposa ocupará su banca en el Senado de la provincia.

Galleguillos consideró que el apoyo del oficialismo del reelecto Gobernador y la estructura económica que manejó durante la campaña serían algunos de los motivos por lo que los rosarinos decidieron su voto a su favor.

Finalmente, la electa diputada y única representante de Avancemos en la Cámara Baja afirmó que seguirá siendo la voz de la gente que le dio la oportunidad y afirmó que no se dejará "comprar por el oficialismo" y seguirá siendo la Griselda Galleguillos de siempre.