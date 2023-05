Madile: "Independientemente de los resultados tiene que priorizarse la madurez política"

En diálogo con Aries el candidato Darío Madile destacó que sin importar los resultados, debe prevalecer la madurez política porque en estas elecciones se están jugando los destinos de la Ciudad y la Provincia.

Madile llegó pasadas las 9:30 horas junto a su hijo a la escuela N° 4043 "Monseñor Carlos Mariano Pérez" en avenida Bernardo Hussay S/N de Barrio Castañares en la zona norte de la ciudad.

Se mostró emocionado por un lado ya que es la primera vez que sufragó junto a su hijo. No obstante, expresó preocupación por la participación de los salteños ya que estimó que sería bueno que se supere el 70% del padrón.

"Hay un hartazgo de los vecinos una campaña corta pero muy intensa con muchas operaciones políticas y eso creo que a la gente también le cansa", advirtió.

"Estamos en presencia de una votación histórica en la categoría de concejales, el hecho de la cantidad de votos influirá para determinar por cuánto tiempo se quedan los primeros 10 por 4 años y los posteriores 11 por 2 años", expuso en relación a la modificación de la elección por la Reforma de la Constitución Provincial.

Finalmente, Madile instó a "priorizar los destinos de la ciudad de Salta y en ese sentido me van a encontrar sean cuales sean los resultados, a mí me queda mandato hasta diciembre, yo voy a estar en el Concejo Deliberante fiscalizando y controlando que no se pongan en rir4sgo los destinos de la ciudad de Salta por caprichos personales o por intereses personales", concluyó.