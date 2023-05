Inflación: Sergio Massa reunió a su equipo para definir un paquete de medidas

La inflación de abril fue del 8,4% mensual y las consultoras anticipan que en mayo puede haber un nuevo salto. Es en ese marco que el ministro de Economía, Sergio Massa, recibió desde este mediodía a todos los funcionarios del área en el quinto piso del Palacio de Hacienda con el objetivo de definir un paquete de medidas que se conocerán durante el fin de semana. El viernes ya habían comenzado a trabajar en los trazos más importantes. El objetivo: evitar una mayor escalada de los precios y contener los efectos de los aumentos en los ingresos.

En el equipo económico adelantaron que la fuerte aceleración inflacionaria requerirá redoblar los esfuerzos para sostener el ajuste fiscal, evitar aumentar la emisión monetaria y acumular reservas en las debilitadas arcas del BCRA. La estabilidad cambiaria es una prioridad para Massa, quien quiere evitar que se repita una corrida similar a la que tuvo lugar en abril tras conocerse que el IPC de marzo había sido del 7,7%.

Además, se refirieron a la necesidad de "robustecer la política de ingresos" por lo que crecieron en las últimas horas las especulaciones sobre la posibilidad de otorgar algún tipo de refuerzo para los sectores más afectados por la dinámica de precios.

Pasado el mediodía los secretarios del ministro comenzaron a llegar al Palacio de Hacienda. Entre ellos se encontraban el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores, Leonardo Madcur; el titular del Indec, Marco Lavagna; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; el vicepresidente del BCRA, Lisandro Cleri; el secretario de Agricultura Juan José Bahillo, y el titular de Afip, Carlos Castagnetto.

Algunas pistas

El Indec informó este viernes por la tarde que la inflación de abril fue del 8,4%, la más alta en dos décadas, mientras que el primer cuatrimestre acumuló 32% y 108,8% en el último año. A través de un comunicado, Rubinstein dio algunas pistas sobre cuáles serán los lineamientos de las medidas que comenzaron a trabajarse durante la semana.

Allí destacó que la dinámica actual "requerirá redoblar esfuerzos desde la macroeconomía, para poder concretar políticas que permitan mejorar las cuentas fiscales, la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria, como así también robustecer la política de ingresos, todo ello a fin de lograr mejores resultados en la lucha contra la inflación". Esta última, que apunta a los salarios es la que mayor expectativa genera en los trabajadores cuyo poder adquisitivo continúa sin mejorar.

Más temprano, antes de conocerse el IPC, De Mendiguren había anticipado en una entrevista radial que el equipo económico tenía previsto reunirse para tomar desiciones: "Todos los días estamos luchando fuerte y nos cuesta mucho, lo reconocemos. Pero no nos quedamos quietos. Este es el desafío. El sábado, ante la cifra, Sergio Massa no se va a quedar quieto. No es que aceptamos fatalmente esta cifra. No estamos quietos. De la Argentina real nos estamos ocupando todos los días".



De Mendiguren no descartó la posibilidad avanzar con la asignación de una suma fija. “Discutir el poder adquisitivo del salario es como discutir la Ley de gravedad: si se ahorra sobre el salario se genera recesión. Hay muchos caminos para preservarlo y uno de ellos es pensar en una suma fija para los trabajadores”, comentó en diálogo con El Destape.

Massa dio alguna señal también esta semana en el encuentro con empresarios organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham). En ese espacio, desde el escenario, aseguró; "en paralelo con la estabilización de la macro, el gran desafío de este gobierno es resolver la pérdida de poder adquisitivo del ingreso formal".

