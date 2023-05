Alejandro Garnacho reapareció a dos meses de su lesión, jugó 15 minutos y anotó un golazo en el triunfo del Manchester United

Alejandro Garnacho reapareció en cancha después de transitar dos meses de recuperación por una lesión en el tobillo. El tiempo pareció no transcurrir para él: jugó apenas 15 minutos, pero fue clave para liquidar el partido del Manchester United con un golazo en tiempo de descuento. Su equipo se impuso por 2-0 en la Premier League y se encamina a sacar el boleto a la próxima Champions League.

El delantero que cumplirá 19 años en julio próximo saltó al campo de juego a los 81 minutos del choque contra Wolverhampton correspondiente a la 36ª jornada del certamen inglés. El entrenador Erik ten Hag, que no le permitió sumarse a la selección argentina para el Mundial Sub 20, lo había tenido como suplente el fin de semana anterior ante West Ham pero no lo había utilizado. En este caso, decidió hacerlo reaparecer en el lugar del inglés Jadon Sancho.

El United manejaba el encuentro gracias al tanto que el francés Anthony Martial había señalado a la media hora de la etapa inicial y Garnacho se encontró con mucho espacio en ataque, especialmente en la banda izquierda que ocupó apenas ingresó al terreno. Precisamente con una diagonal desde ese sector hacia el medio le dio opción de pase a Bruno Fernandes. Garnacho escapó de la marca del ex Barcelona Nélson Semedo en un principio, pero luego lo esperó, le amagó y se generó el hueco para definir junto a un palo del arco que defendió Daniel Bentley.

El futbolista nacido en España, pero que eligió representar a la selección argentina por sus raíces maternas, llevaba 2 meses fuera de las canchas. El 12 de marzo pasado, a días de sumarse al combinado albiceleste que dirige Lionel Scaloni, sufrió una lesión en el tobillo derecho que lo mantuvo sin actividad oficial hasta este sábado.

En el medio, peleó para poder viajar al país para sumarse al equipo que conducirá Javier Mascherano en el Mundial Sub 20, pero el club le negó el permiso al igual que ocurrió en sus clubes con Nicolás Paz (Real Madrid) y Facundo Buonanotte (Brighton). Durante todo ese proceso, además, renovó su contrato con el United hasta el 2028, recibió un conmovedor discurso de su técnico y anunció que será padre por primera vez junto con su pareja Eva García.

Contabilizando este regreso con gol, el delantero ya suma tres tantos en la Premier League (le había anotado en el 2-0 a Leeds y en el 2-1 sobre Fulham) en 16 presentaciones, aunque sólo cuatro veces fue titular. También hay que acumular a sus estadísticas lo hecho en las otras competencias: 14 partidos entre copas locales e internacionales y 2 goles en la temporada.

Lo cierto es que este buen rendimiento le da la razón a Ten Hag, quien decidió impedir su viaje a Argentina porque pretendía tenerlo a disposición en el cierre de la Premier League y en la final de FA Cup que el United jugará el próximo 3 de junio en el Estadio Wembley ante el clásico City.

Mientras tanto, intentará clasificarse a la Champions: suma 66 puntos al igual que Newcastle y marcha detrás del City (82) y Arsenal (81). En las dos fechas que restan para el cierre del certamen, el United enfrentará a Bournemouth (sábado 20/5) y Fulham (domingo 28/5). Entre medio, el jueves 25 de mayo, recuperará la fecha pendiente que tiene con Chelsea.

