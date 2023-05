Insfrán contra un líder qom: "Por más que Félix Díaz quiera ser porteño, va a seguir siendo indio"

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que venía de protagonizar un exabrupto cuando insultó a los porteños, intentó aclarar nuevamente sus dichos y terminó abriendo una nueva polémica, esta vez al referirse en forma despectiva hacia el líder de la comunidad Qom, Félix Díaz, cuando afirmó que "por más que él quiera ser porteño, va a seguir siendo indio".

"Yo nací al lado de la colonia Primavera. Tengo la única desgracia de tenerle a ese tipo que se llama Félix Díaz y que es de ahí. Que no es de ahí tampoco, porque no es nacido ahí, él es nacido en otro lugar que se llama Tuyuyú", comenzó Insfrán en un acto en su provincia.

"Pero ahora resulta ser que es macrista y desde allá le llaman por teléfono. Ese es el dirigente que les maneja a ustedes, déjense de embromar", agregó.

"El tipo vive allá y dice: 'Estamos haciendo gestiones' y no se qué... Mentira es todo, es todo mentira. No les va a traer ninguna solución, él hasta a su familia dejó, ahí está su familia en La Primavera", continuó.

Y ahí fue cuando lanzó el exabrupto: "Ya se volvió porteño, pero los porteños nunca lo van a aceptar, por más que él quiera ser porteño, va a seguir siendo indio...".

Insfrán aclaró hoy que cuando critica a los porteños se refiere a "los oligarcas", luego de la polémica que generaron sus dichos acerca de que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires son "reverendos hijos de su madre".

"Se ofenden por todo lo que dije ayer. En las emisoras de los porteños se decía de mí cualquier cosa. No me importa nada. Cuando hablo de porteños me refiero a los oligarcas. No tiene que ofenderse el obrero, porque él también está sufriendo la oligarquía", subrayó Insfrán.

En declaraciones realizadas en la localidad de El Potrillo, donde participó del operativo solidario "Por nuestra gente todo", el gobernador continuó: "La Ciudad de Buenos Aires es un distrito privilegiado: tiene 206 kilómetros cuadrados y nuestro suelo tiene 74.600 kilómetros cuadrados. Es más, aquí tenemos que hacer 14 mil metros de cañería para llevarle agua a 15 a 20 familias".

A 24 horas de las polémicas declaraciones contra los porteños, el mandatario provincial cuestionó el Presupuesto que recibe la Ciudad de Buenos Aires, al afirmar que es "el distrito más rico y beneficiado por el Gobierno nacional".

"Solo tiene el 6% de habitantes con 206 kilómetros cuadrados y llevan el 35% del presupuesto nacional y al lado está una provincia que es más extensa con más habitantes (Buenos Aires) y tiene el 25%, y el resto es para nosotros", disparó.

En ese contexto, Insfrán retrucó: "Lo de ellos es muy distinto, aquí es mucho más difícil y, sin embargo, lo tenemos y es gracias al esfuerzo de todos, porque no es logro de una persona, sino de todos. Cada uno aportó su granito de arena y tenemos lo que tenemos hoy en salud, en educación, en agua potable, conectividad".

"Los del interior somos todos pobres, ellos vienen a buscar pobres acá, pero ¿para qué vienen si en Recoleta van a encontrar en la vereda de las calles familias viviendo con su calentadorcito. Acá somos pobres, pero dignos", arremetió.

Al participar de un acto en una escuela de una comunidad originaria del oeste de Formosa, el mandatario peronista había dicho este martes que "los porteños lo único que hacen es mirar a Europa", ya que "nunca les interesó el interior del país".

"Esta Argentina se hizo desde el norte. Las provincias del norte hicieron la Argentina", enfatizó Insfrán, quien buscará un nuevo mandato al frente de Formosa en las próximas elecciones provinciales del 25 de junio.

Con información de Perfil