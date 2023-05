Desde el Comité nacional de defensa del usuario vial proponen ente reguladores para el cobro del peaje

Luego de los anuncios del gobernador sobre el regreso del peaje, por Aries el integrante de Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del comité nacional de defensa del usuario vial, Ricardo Lasca explicó que la implementación de los peajes en el país deberían estar regulados por algún organismo que se encargue de las rutas.

📌 Después de casi diez años de la quita de la concesión a #AUNOR por parte del ex gobernador #JuanManuelUrtubey, el actual mandatario, #GustavoSáenz, anunció que se instalará nuevamente el #peaje para poder realizar #obras en las rutas y mejorar el ingreso a la #ciudad. pic.twitter.com/2aOnTLlm4W — Aries on line (@AriesFmSalta) May 4, 2023

“No es que estemos en contra de los peajes, el peaje es un método para financiar obras viales y hay muchos métodos para eso. Acá en Argentina se instaló un sistema de peaje directo para que cuando se haga una obra, se recupere la inversión por el peaje pero ocurre todo lo contrario: tenemos rutas existentes, pagadas con nuestros impuestos y sin un camino alternativo” señaló.

En esa misma línea, propuso la instalación de un ente regulador así como sucede con los servicios públicos para que los usuarios tengan derecho de tratar el tema respecto a las garitas de peaje.

“Los caminos son de dominio público, no le corresponden ni a los gobernadores ni al presidente. Esto es un impuesto al tránsito y por lo tanto encarece el costo del transporte; el peaje no es un costo, es el pago de una contraprestación y lamentamos que los que gobiernan no se hagan asesorar” concluyó.