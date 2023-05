Nanni: “Salta no es una elección más en la agenda de Juntos por el Cambio” 

A dos semanas de las elecciones del 14 de mayo, desde la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio llegaron a Salta para respaldar la fórmula Nanni-Cornejo y sus candidatos a intendente, diputados y senadores en la provincia. El domingo último arribó Patricia Bullrich referente del PRO y precandidata a la presidencia de la Nación. En este marco, anticipó que el 10 de mayo para el cierre de la campaña contará con la participación del gobernador de Jujuy y referente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales.

Al respecto, Nanni dijo que “Salta no es una elección más en la agenda de Juntos por el Cambio” ya que consideró que hay un proyecto colectivo por un verdadero cambio en el país luego del paso del kirchnerismo.

“Es la primera vez que nos vamos a enfrentar a la hegemonía de la política salteña que siempre ha tenido el denominador común del justicialismo, primera vez que viene un frente encabezado por alguien que no pertenece a ellos y tiene un aparato bien competitivo”, señaló al tiempo en que insistió que Juntos por el Cambio es “la alternativa más sólida que existe en Salta para enfrentar a Gustavo Sáenz”.

Nanni destacó que el PRO y la UCR “tienen un destino en común por más que el radicalismo tenga un anclaje más histórico” y que el objetivo es ganar la gobernación y las intendencias que disputan en el territorio provincial.

El candidato a gobernador remarcó que con su candidatura se busca la real alternancia al kirchnerismo en Salta y que Juntos por el Cambio es la máxima expresión de eso. En este sentido, afirmó que tanto el actual mandatario como Emiliano Estrada de Avancemos tienen vinculaciones con el oficialismo y La Cámpora. “Son caras de la misma moneda”, manifestó.

“Si nosotros no queremos que siga subiendo el dólar, no podemos votar alternativas de los distintos abanicos del Gobierno nacional en las provincias”, indicó y confesó que quienes antes no los miraban como una alternativa, hoy los ven como el cambio que tanto la provincia como el país necesitan.