Primera mujer médica

La lucha por los derechos civiles, políticos y sociales de las mujeres tiene historia en el país, no se agota en una sola época, lo que la hace una tarea profusa y larga para abarcar todo el espectro en el que también hay hombres con igual concepción. No es mi cometido en esta columna pretender semejante tarea.

Hubo un momento histórico a comienzos del siglo veinte en el cual la lucha de algunas mujeres no pasó desapercibida y es bueno que hoy se las tenga presente. Algunas de ellas fueron Cecilia Grierson, Alicia Moreau de Justo, Clara Rawson, Julieta Lanteri y María Angélica Barreda. Las cuatro primeras fueron médicas y la quinta nombrada fue abogada.

La primera médica recibida en la Argentina cursó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires. Ella fue Cecilia Grierson, egresada en el año 1889, a los treinta años de edad, inaugurando un camino que fue muy dificultoso no sólo por lo complejo del estudio de la carrera en sí misma sino en paralelo para vencer fundamentalmente el machismo cultural y social de la época ya que la Universidad no era ajena a ello. El carácter y las convicciones de Grierson, una convencida feminista, le dio las herramientas y el coraje para no defeccionar en su carrera. Luego de recibida tuvo fuertes inconvenientes para ejercer las tareas profesionales en los hospitales públicos; lo hizo también en la actividad particular a la par que fundó la primera Escuela de Enfermería del país, que dirigió durante décadas.

Su claridad y convicciones la llevaron, conjuntamente con las otras mujeres que cité al comienzo, a comprender que la lucha por los derechos de las mujeres debían de protagonizarlas las propias mujeres ya que en siglos de dominación masculina en la sociedad el lugar que se les adjudicaba era sólo el de acompañamiento a un hombre, la crianza de los hijos y las tareas del hogar. La fragorosa e inclaudicable campaña para que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres marcaron hitos que permitieron el avance de sus derechos, Grierson fue entre otras múltiples funciones, la presidenta del Primer Congreso Internacional de Mujeres que se realizó en Buenos Aires en pleno festejo del Centenario de la Patria en 1910. Su tarea no tuvo descanso en su vida. Su vida fue la lucha por las mujeres tanto en su profesión de médica obstetra como en la vida civil y política.

Las mujeres que he nombrado merecen cada una de ellas, el reconocimiento del país todo por el empeño que pusieron hasta el fin de sus días para conseguir y consolidar los derechos de las mujeres. Es cierto que alguna literatura las rescata y también el nombre de todas ellas y otras valiosas mujeres tienen sus nombres en las calles de Puerto Madero en Buenos Aires. Hoy sé que el próximo billete de dos mil pesos argentinos tendrá la figura de la Doctora Cecilia Grierson no sólo como un merecido homenaje ante su magna figura sino como una acertada decisión de acercar a la comunidad el interés por la defensa de los derechos de las mujeres, camino que ella transitó y que no hay que abandonar. Por el contrario se debe acentuar como una tarea cotidiana en beneficio de la sociedad toda.