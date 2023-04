Destrozan carteles de Durand y Mónica Juárez, pero no de Gustavo Sáenz 

En plena campaña electoral a días de lo comicios provinciales, las jugadas sucias de pegatineros propias de la época ya tienen lugar en las calles de la ciudad.

Videos capturados en barrio Scalabrini Ortíz dan cuenta de un grupo de jóvenes con barretas rompiendo y bajando carteles oficialistas de los postes del barrio.

De manera cuidadosa, los arranca uno, mientras otro los recoge. Tarea cuidada.

No se trata, a las claras, de vecinos molestos por los carteles, puesto que no arrasan con todos a su paso, si no solamente los que tienen las fotos de los oficialistas Emiliano Durand, Mónica Juárez y Darío Madile.

Los que llevan la sola imagen del Gobernador Gustavo Sáenz, pasan desapercibidos ante el ojo de los malhechores.

“Estos son mandados por la Bettina, estoy segura”(sic), dijo una vecina del lugar que se declaró votante de Emiliano Durand y que cuando les reprochó la noche del martes a los jóvenes malintencionados, recibió solo un gesto desubicado con la mano.