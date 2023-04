Desmienten que los diputados no trabajen por estar de campaña

Salta 18 de abril de 2023 Ivana Chañi

Por Aries la diputada Socorro Villamayor afirmó que las comisiones están trabajando con normalidad, desmintiendo la acusación que hiciera su par Mónica Juárez al no recibir dictamen su proyecto. "Si no salió algún proyecto es porque no tuvo consenso", explicó.