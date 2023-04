Enojadísima, Mónica Juárez le reclamó a los otros diputados que trabajen

Por Aries, la diputada Mónica Juárez manifestó su descontento con algunos diputados que no asisten a las comisiones por estar haciendo campaña.

Luego de la sesión de Diputados de ayer, la diputada provincial Mónica Juárez expresó por Aries su enojo con un grupo de diputados que faltan a las comisiones previas de la sesión por estar haciendo campaña.

“Algunos no dan quorum a propósito para que los proyectos no salgan y otros directamente ni aparecen porque prefieren hacer campaña en sus localidades. Es lo que pasó ayer y por eso mi enojo” manifestó.

La periodista agregó que no son todos los diputados que faltan “entiendo que hay una campaña, yo estoy como candidata pero no puedo descuidar mi trabajo”.

“No me da la cara para decirle a la gente que los proyectos no se tratan. Las chicanas porque están de campaña no van, pedí la sanción al presidente de la Cámara porque estoy podrida de que pasen estas cosas” remarcó.

Por último, insistió en que ella sí está trabajando: “no ando sacándome fotitos por los barrios, yo estoy haciendo mi trabajo. Está perfecto que quieran renovar pero hay que trabajar”.