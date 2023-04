Posadas propuso un código de ética para los funcionarios de la Municipalidad

Posadas dijo que del municipio le preocupa la falta de obras en los barrios a la vez que indicó que con juntos por el Cambio, el Frente Plural, el Pro y la UCR tienen el desafío de cambiar la realidad y constituir un gobierno municipal nuevo.

El candidato de JxC explicó tres ejes de sus propuestas, una plan de inversión de bacheo; reforma tributaria con reducción de impuestos y tasas; y transparencia y austeridad.

Respecto al plan de bacheo, el dirigente expuso que es necesario poner todo el aparato municipal a trabajar, durante los primeros 12 meses para "poner a punto la ciudad". "No puedo ir pensando en otras cuestiones que no sea arreglar la ciudad en el estado calamitoso que está", indicó.

Además, planteó una reforma tributaria que podría llevar a una reducción del 30% de impuestos y tasas que cobra la Municipalidad, y hasta tanto se arreglen las calles de la ciudad procederá con la bonificación del 100% del impuesto automotor.

En cuento a la transparencia y la austeridad, Posadas insistió en la importancia de establecer prioridades, y en este sentido consideró que se deben reasignar recursos que la actual intendenta, Bettina Romero decidió priorizar en las ciclovías, los macetones o las abultadas sumas en publicidad.

Avanzando con la transparencia, el dirigente de JxC dijo que analiza la creación de un código de ética para controlar a los funcionarios municipales. "No podemos tener a funcionarios que a la mañana trabajen en la Municipalidad y por la tarde tengan su empresa de comunicación, cobren pauta, tengan su empresa constructora", observó, advirtiendo que el se quiera dedicar a la gestión municipal tiene que hacerlo al 100 por ciento, y no tener otro ingreso que no sea el de empleado municipal. "Eso es administrar con transparencia", subrayó.

Por otra parte, consultado sobre su apartamiento del oficialismo, ya que hasta hace no muy poco se desempeñaba en la presidencia del Consejo Económico y Social, designado por el gobernador Gustavo Sáenz, además de haber participado en las elecciones del 2019 y 2021 por ejemplo, Posadas contó que no se sintió "contenido" siendo parte del proyecto del mandatario. Y cuestionó: "No creo que un proyecto político deba configurarse a partir de ir sumando por distintos lugares", situación que según comentó no dejaba en claro qué es lo que quiere representar.