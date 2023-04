Bettina Romero: “Hay algunos muchachos que están preocupados por mi”

Bettina Romero se presentó ante la justicia federal para denunciar fake news en su contra. A semanas de esta situación afirmó que “no va a interferir en los tiempos de la justicia” y esperará que se expida, sin embargo, agregó que buscan saber quien los financia.

“Ha habido una campaña sistemática para desprestigiarme. Hay un montón de muchachos que les incomoda y están preocupados por qué pasará con Bettina” denunció la intendenta capitalina y agregó que “no tiene nada para esconder pero ha sido una obsesión inventar cosas” en su contra.

Romero afirmó que realizó la denuncias semanas atrás porque “tiene que haber un límite” y no una vale todo. Después llamó a discutir y generar espacios de debate para que se conozcan las ideas de los candidatos. “A mí que me discutan con ideas, siempre he debatido” aseveró y adelantó que va a promulgar el proyecto del Concejo Deliberante para que se realicen los debates de candidatos.

“No tengo nada que esconder. A mi me han microfoneado la oficina, amenazado y sin embargo, no me han encontrado lloriqueando” aseguró Bettina Romero, y atribuyó esta situación a “que viene a representar un cambio que a muchos muchachos no les gustó”

Además, aseguró que toda la campaña de desprestigio se generó porque fue en contra de las mafias que están dentro de la Municipalidad, que ella misma conduce, en las dependencias de tránsito y control municipal.