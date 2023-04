La agresión a Berni repercutió en la esfera política

"¿Cómo no indignarse?", expresó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en referencia al asesinato del colectivero. El ex ministro de seguridad porteña, Cristian Ritondo, culpó a Kicillofok, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, también se manifestó al respecto.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue agredido en un piquete que realizaban compañeros del colectivero asesinado esta madrugada.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter refiriéndose a los incidentes. "Matan a un colectivero a meses de jubilarse. ¿Cómo no indignarse?", inició el posteo y sigue "Esto sucede cuando, en vez de luchar de frente contra el crimen, se participa de un gobierno que avala la delincuencia. No admito la violencia contra la autoridad, ni hoy ni cuando fuimos víctimas" expresó Bullrich, quien se desempeñó como ministra de Seguridad de la Nación durante 2015 y 2019. "La autoridad y el orden son necesarios y se construyen con el ejemplo, estando siempre del lado de la institucionalidad y no solo cuando conviene", cerró.

Por su parte, El presidente de bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Ritondo, también se pronunció en twitter apuntando contra Axel Kicillof. "El abandono en la Provincia es insostenible. Kicillofok se esconde detrás de su ministro de Seguridad porque no puede explicar tanta desidia y retroceso" posteó.

"¿Qué pasó con los recursos que invertimos durante nuestra gestión? Colocamos cámaras y botones antipánico en más de 1000 colectivos para monitorear en vivo las líneas más peligrosas del conurbano, pero en 2022 ya no quedaba nada" recordó haciendo alusión a su gestión como ministro de seguridad durante la gobernación de Maria Eugenia Vidal.

"Este sistema fue víctima de la falta de decisión política y el desinterés de un gobernador que sabe ponerse en el lugar de los delincuentes para liberarlos, pero no en el de los vecinos y laburantes. Basta de show para las cámaras", manifestó el dirigente.

Por otra parte, Horacio Rodríguez Larreta también eligió redes sociales para expresarse. "Toda mi solidaridad con la familia del chofer asesinado en La Matanza y el agradecimiento a la Policía de la Ciudad por su trabajo, especialmente a los 8 policías heridos" expresó en relación al asesinato de Pedro Daniel Barrientos, un chofer de 65 años al que le quedaba meses para acceder a la jubilación y recibió un tiro en el pecho en medio de un intento de robo. Respecto a la agresión al Ministro, el jefe de gobierno porteño escribió: "Repudio las agresiones al ministro Berni, estamos en contra de toda violencia, nos merecemos vivir en paz".