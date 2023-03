Murió una beba de tres meses en la puerta de la Casa Rosada

La familia vive en la calle. Los padres de la pequeña confirmaron que cuando despertaron ella ya no reaccionaba a los estímulos. No hay signos de violencia.

Una beba de tres meses, que estaba en situación de calle y vivía con sus padres en Plaza de Mayo, murió en la puerta de la Casa Rosada. Los efectivos de la Policía Federal Argentina la encontraron este viernes a la madrugada después de ser alertados por los padres de la pequeña.

Según fuentes policiales, la nena fue encontrada acostada en el cochecito y no se observaron signos de violencia. De inmediato, una ambulancia del SAME arribó a la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida Paseo Colón y los médicos constataron que falleció. En tanto, sus padres se acercaron a los agentes al notar que la pequeña no respondía a los estímulos y les pidieron ayuda. En la causa interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N° 10.

La pobreza afectó a más de 5,5 millones de niños, el sector más perjudicado en los últimos cinco años

El 2022 dejó un saldo social que trasciende a los números: el INDEC reveló que para el cierre del año pasado, la pobreza llegó al 39,2%, que se traduce en más de 18 millones de personas que alcanzan esa condición. El panorama es aún peor si se observa lo que sucedió en el caso de los niños de hasta 14 años, donde la pobreza llegó al 54,2% o dicho de otro modo: más de la mitad de los niños son pobres en la Argentina.

Fuente: TN