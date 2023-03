En medio de una crisis de representatividad que no se resuelve con el paso del tiempo, una importante cantidad de candidatos aguarda por estas horas la oficialización de las listas a las que pertenece. En la Capital, a las 12 fórmulas para gobernador y vice se suman los 15 candidatos a intendentes, 22 listas para ocupar 9 bancas en Diputados y 32 para las 21 del Concejo Deliberante.

La importante participación ciudadana para la renovación de autoridades ha despertado expectativas entre dirigentes y observadores de la realidad política. Es que viene observándose una creciente apatía en torno de los procesos electorales como si la democracia se estuviese quedando vacía. No hay una demanda de debates políticos en torno de propuestas respecto de políticas públicas y no pareciera que los diagnósticos sobre la situación de Nación, la Provincia y los Municipios importe a ningún sector social.

De esa manera es muy difícil que haya interés por una oferta electoral y a la hora de votar difícilmente se genere un vínculo entre quien se prepara a asumir la representación política y los que serán representados. Conocer a los candidatos no es una necesidad para nadie; no le preocupa al elector ya que no debe hacerse cargo de lo que vota porque -a 40 años de la reinstauración de la democracia- el voto es, más que un derecho, una obligación que cumple desde la formalidad.

El candidato, en tanto, busca ese voto sin importar quién lo emite. Sólo trata de acumular porque el cargo electivo se alcanza con la cantidad de sufragios no con la identidad con el sufragante. Sabe que no hay una militancia que le recuerde a cada paso los principios doctrinarios y exija compromisos que deben cumplirse porque la historia del partido condiciona su acción y pensamiento.

De allí el afán participativo de muchos que están o estuvieron ocupando cargos legislativos y van por su repetición; pero también la lógica aspiración de otros por incursionar en un ámbito que puede satisfacer muchas pretensiones, desde un ingreso importante en un mercado achatado en esa materia hasta la real intención de acceder a una herramienta que le permita concretar acciones de servicio a la comunidad a la que pertenece. También están los que desde la convicción intentan mantener encendida la llama de ideas e ideales.

De esto dio fe uno de los concejales más veteranos que a poco de la culminación de un nuevo mandato, encabeza una lista de candidatos a diputados. Desde ese lado del mostrador lamentó que se le haya quitado la oportunidad de una candidatura legítima, considerando como tal a la que surge de la voluntad del afiliado en elecciones internas o del ciudadano a través de una PASO. Por el contrario, su postulación es producto de un acuerdo político y en ese orden, José Gauffín consideró que la suspensión de las primarias fue un retroceso desde el punto de vista de la calidad de la representación política.

Sin considerar a las candidaturas suplentes, que 198 ciudadanos de Capital se postulen para ocupar las 9 bancas que se renuevan en la Cámara de Diputados y 672 lo hagan por las 21 del Concejo Deliberante, están dando cuenta que –efectivamente- hay una sub representación del distrito en el que habita la mitad de la población de toda la Provincia. Esa franja solo tiene asignado un tercio de los espacios de representatividad.

No es este el momento pero son cuestiones a discutir para asegurar mayor calidad institucional. Por ahora hay que centrarse en lograr una buena representación política.

Salta, 30 de marzo de 2023