Estrada dilapida recursos para promocionarse

El legislador nacional y candidato a gobernador por el Frente Avancemos fue partícipe del debate generado en torno del proyecto de fortalecimiento de la justicia santafecina, para enfrentar la violencia narco que tiene su expresión más extrema en la ciudad de Rosario. Al respecto cabe señalar que Estrada fue interlocutor de Evo Morales, en su reciente visita a Salta y recibió el apoyo del ex presidente y líder cocalero boliviano.

Al exponer sobre el problema que genera el tránsito de droga por el territorio nacional y especialmente por las rutas de ingreso al país, en los departamentos de Orán y San Martín, hizo notar que la situación de la ciudad santafecina es consecuencia del descuido de la frontera norte. Lamentó que el problema se aborde en el nudo de los centros urbanos y no en la periferia limítrofe, especialmente con Bolivia, por donde penetra el narcotráfico.

Estrada destacó que la situación económica y la falta de oportunidades en esa área es caldo de cultivo para la comisión de estos ilícitos. Marcó al respecto que está fuera de la mirada del gobierno nacional el circuito del bagayeo en Orán, que contiene mucha gente y cuando se aborda es a partir de la prohibición.

“Si no hay incentivos para el desarrollo privado esa población queda expuesta al narcotráfico”, dijo en su intervención en el debate del martes. Denunció la existencia de un voluminoso mercado de prestamistas en la zona, que está muy vinculado a esa mafia y que captura a su servicio a todo aquel que toma un préstamo y luego no puede devolverlo. Se trata de una amplia franja de habitantes marginada del sistema bancario que no puede acceder al crédito formal, por lo que propuso encarar un plan de desarrollo innovador de micro finanzas, con la participación de algunos bancos que puedan frenar esta red “que solo se visibiliza con casos como el que tuvo como protagonista a Lionel Messi”.

El diputado Emiliano Estrada también sostuvo que no se trata ya de un problema del norte de la provincia porque ha penetrado en la Capital “con casos de sicariato cada quince días, con problemas de adicciones y de seguridad”. Exhortó a abandonar la mirada centralista sobre la cuestión y disponer un plan de acción coordinada de las fuerzas federales que trabaje en Orán con las provinciales”. Finalmente reclamó recursos y presencia del Estado para revertir la situación y prevenir mayores daños.

Con Morales

Por gestión del Ministro del Interior Wado de Pedro, el candidato fue partícipe de una reunión con Evo Morales, de visita en el país, realizada el 19 pasado en un hotel de esta ciudad. Tuvo carácter privado y tomaron parte dirigentes y referentes de Nuevo Encuentro, Corriente Nacional "Martin Fierro" y colectividades bolivianas. Morales habló de su propósito de competir por la presidencia de Bolivia en 2025 y expuso su opinión sobre la situación de la región y el mundo. En un apartado, expresó su apoyo a la candidatura de Emiliano Estrada a la gobernación de Salta.

En tanto, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, hubo un despliegue publicitario llamativo en el partido de la Selección Argentina y Curazao. El nombre de Emiliano se mostró ante los ojos del país y parte del mundo en la transmisión del encuentro generando el interés sobre el financiamiento de la campaña de la fórmula de Avancemos.