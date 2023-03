Bettina Romero también llevará cuatro listas pero sin mujeres

El frente que lleva a la intendenta Bettina Romero presentó cuatro listas para aspirantes en la Cámara de Diputados.

En primer lugar, el ex candidato a intendente, ex ministro de Seguridad, ex Juez de la Corte y presidente el MIS, Abel Cornejo, dejo de lado sus aspiraciones a ocupar el lugar de Bettina Romero, para ser candidato a diputado provincial por Capital.

El senador provincial mandato cumplido, Guillermo Durand Cornejo, buscará volver a la Legislatura en una lista para diputados a pesar de haber anunciado que dejaba la política.

El actual diputado provincial, Omar Exeni, buscará renovar su banca acompañado por la Subsecretaria de Promoción, Inclusión Social y Discapacidad de la Municipalidad, Jacqueline Cobo.

Por último, el periodista Adrián Valenzuela también buscará renovar su banca en la Legislatura.