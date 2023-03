24 de Marzo: “Estamos en presencia de una crisis profunda de los partidos políticos, una crisis de la democracia”

Por Aries, el integrante del Comité Provincial contra la Tortura y ex preso político durante la dictadura militar, Ramón Rosa Corregidor, analizó el presente político en el marco del día de la memoria.

“Es una fecha de reflexión, perdimos muchos cuadros político con la dictadura, entonces se ha vaciado la política, no funciona la política, no funcionan los partidos” expresó y agregó “nosotros que somos sobrevivientes de esa época tenemos que seguir reflexionando y transmitiendo que esto no tiene que ocurrir nunca más”.

En la misma línea, al referirse sobre la democracia, consideró que el país atraviesa una crisis. “Estamos en presencia de una crisis profunda de los partidos políticos y es una crisis de la democracia, por eso es una democracia endeble, que no tiene sustento político e ideológico".

En su crítica a la falla del armado de la representación, Corregidor recordó la creación de las PASO como una “medida excepcional” ante el mal funcionamiento de los partidos pero que “se tomó como costumbre”. “La única legitimidad política es los partidos políticos; que tengan afiliados, elecciones internas, que voten, que lleven sus plataformas” manifestó apuntando también a lo que ocurre en los gremios: “los sindicatos están estatificados con generaciones de dirigentes, no hay elecciones internas”.

En su reflexión, Corregidor subrayó que “al no funciona la democracia interna en los estamentos fundamentales que son los partidos políticos, los sindicatos, los centros vecinales, hay una parálisis política”, concluyendo en la necesidad de modificar la ley de los partidos políticos para “obligar a la democracia interna de los partidos”.

Analizando la esfera nacional, Corregidor expresó que “la grieta no existe” sino que “hay dos proyectos antagónicos que vienen de hace mucho, no se entienden con quién pretenden imponer un proyecto que ya fracasó, que es el neoliberalismo”. Así mismo consideró que “el peronismo sufre una trágica contradicción: necesita una reivindicación histórica y la imposibilidad de concretarla”.

Finalmente, Corregidor quiso transmitir su esperanza en las nuevas generaciones “tienen que involucrarse en la democracia, no importa en qué partido, y cambiar la historia” dijo remarcando la importancia de la educación critica. “No es únicamente enseñar la historia oficial, sino que hacer una reflexión y transmitir a las nuevas generaciones que pasó en el país y porqué estamos en estas condiciones”