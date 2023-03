Bizarrap lanzó la session #54 con Arcángel

El productor argentino Bizarrap lanzó este miércoles la "BZRP. Music Session #54" junto a Arcángel, una de las voces emblemáticas del reggaetón puertorriqueño, y en media hora superó los dos millones de visualizaciones en su canal de YouTube.

A poco más de dos meses de la exitosa colaboración con Shakira que batió récords de escuchas, reproducciones y streams, Bizarrap produjo una nueva entrega con otra figura internacional. El lunes pasado, en su cuenta de TikTok, había publicado la palabra "Miércoles" junto a un video que revelaba parte del nuevo tema con la leyenda "Quieren verme".

Guiños a Dybala, Messi y el Dibu

En la canción con Arcángel, la letra que rapea el puertorriqueño tiene varios guiños al fútbol argentino. Incluso, Bizarrap luce la camiseta número 21 de la Selección argentina, de Paulo Dybala, quien en enero, tras ganar la Copa del Mundo en Qatar, festejó un gol de la Roma con la gorra del productor argentino y fue tendencia en las redes sociales.

"Este flow legendario no tiene adversario como Maradona en la cancha", dice Arcángel en una parte de la canción. Y más adelante: "Quieren verme hacerme fracasar/llevan años tratando pero eso no va a pasar/ Me junté con el Biza Biza/ combinación de Dybala con Leo/ la competencia la palto y como el Dibu por el bicho me paso el trofeo".

La colaboración de Bizarrap con Arcángel no es la primera que el argentino hace con un puertorriqueño, ya que es el quinto boricua con el que trabaja. Anteriormente, lo hizo con Villano Antillano, Residente, Nicky Jam y Eladio Carrión.

Quién es el rapero Arcángel

Austin Agustín Santos, más conocido por su nombre artístico Arcángel, nació en Nueva York en 1985, pero se crió en Puerto Rico. Sus padres son dominicanos. En la década del 2000 formó parte del dúo Arcángel & De la Ghetto, que logró hacer canciones populares entre los fanáticos del género en los Estados Unidos y Puerto Rico, como “Agresivo”, “Sorpresa” y “Mi Fanática”.

Después de la separación del dúo a principios de 2007, continuó su carrera en solitario, pero colaboró con varios intérpretes y productores de reguetón en álbumes de compilación. Tiene una larga trayectoria con artísticas internacionales entre los que aparecen Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Duki, Manuel Turizo, Ozuna, entre otros.

