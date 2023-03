Fuerte sismo en La Puna: La advertencia que llegó a los celulares

A las 13 horas de este miércoles se registró un sismo en La Puna. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, fue de 6.4 en la escala de Richter con epicentro en Jujuy.

En cuanto a los datos registrales, se detectó a 163 km NO de San Salvador de Jujuy; 194 km al NO de Salta; 41 km al SO de Susques - 23.540 (latitud) – 66.730 (longitud). Con una profundidad de 277 km.

A horas 12:18, el organismo informó que se registró un primer sismo, también con epicentro en Jujuy pero de 5.2 en la escala de Richter y con una profundidad de 228 km.

Para más de uno fue una sorpresa recibir en los celulares con sistema Android una alerta de terremoto brindando recomendaciones por el fenómeno. Particularmente informaba que puede haber réplicas y alertaba a estar atentos.

Por su parte en Chile se registró a las 13:02 horas un sismo de 6.5 con profundidad de 122 km al Este de Socaire, informó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres del vecino país. Según indicó el organismo, el movimiento sísmico no califica para alerta de tsunami en las costas de Chile.