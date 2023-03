Sufrió un accidente en Neverland, denuncia abandono del shopping y falta de control de la Municipalidad

Por Aries, Isabella, la madre denunciante comentó que el hecho ocurrió en agosto para el Día del Niño en el juego del barco que tiene el predio recreativo Neverland y afirmó que “si yo tuviera un apellido importante, no habrían cometido abandono de persona contra mis hijos, mis sobrinos y contra mi persona”.

“Quisieron obligarme a firmar un papel en blanco mientras yo estaba en shock, sin saber que hacer” expresó.

Isabella cuenta que el juego del barco estaba sin frenos y que las lesiones son por un efecto de látigo “cuando el médico nos revisa nos dijo que los moretones son por un efecto látigo. Con las lesiones y todo manejé hasta el hospital en contramano, los policías ubicaron mi auto después”.

“No nos asistieron, una señora me dijo que si no había sangre, no había dolor. Neverland no tiene un espacio para asistencia. Hasta el día de hoy nadie me llamo para preguntar cómo estamos”.

La madre expresó que realizaron la denuncia en la Fiscalía Nº 4 y que hasta la fecha nadie se hizo cargo de la situación “salió la resolución de que el juego está afectado y que nunca se hizo un mantenimiento. Un ex empleado se comunicó conmigo y me comentó que los juegos jamás reciben el mantenimiento correspondiente”.

Cabe destacar que el local no está habilitado por el Municipio “no puedo entender que este lugar siga abierto sin tener la habilitación municipal” finalizó Isabella.