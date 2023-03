Miguel Nanni: “Matías vino por el PRO, no fue un invento nuestro”

Juntos por el Cambio ya no es lo que era. Aunque las apariencias no parecen preocuparle al Diputado Nacional Miguel Nanni que, a pesar de haber perdido en Salta a sus aliados del PRO en la alianza de Juntos por el Cambio, celebra haber sumado al Frente Plural.

El legislador nacional aseguró que sus apoderados inscribieron un “frente amplio, como el espíritu de Juntos por el Cambio”. En esta línea, reivindicó que su alianza haya crecido. “Siempre dije que con la UCR y el PRO no alcanzaba, era una condición necesaria, pero no era suficiente”. “En ese contexto apareció Matías que quiso integrarse. Él vino por la cúpula del PRO, estuvo con Larreta, no fue un invento nuestro”, expresó.

Nanni cuestionó la visión “purista” que parecieran tener algunos dirigentes del PRO al rechazar a Matías Posadas en el frente. Recordó que el PRO también se nutrió de “justicialistas desencantados” y consideró que se mide a Posadas con “doble moral” ya que: “hace cuatro años el frente del gobernador Sáenz tenía como una de sus colectoras al PRO”.

“Suena a un capricho”, sentenció Nanni. Lo cierto es que, la dirigencia del PRO Salta emitió un comunicado en el que, expresaron que participarán como partido en las elecciones del 14 de mayo y que avanzarán en impugnar la denominación de Juntos por el Cambio, presentada por Nanni y compañía en tanto, consideran que, si el PRO no integra el frente, éste no es Juntos por el Cambio.