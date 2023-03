Lo que se sabe de Tehuel de la Torre, a dos años de su desaparición

Desde ese entonces, Tehuel está desaparecido. La causa que se inició para encontrarlo, tiene hoy dos detenidos: Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes. Ambos están con prisión preventiva, acusados de “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género”, un delito que en caso de ser condenados, prevé una pena de perpetua.

Si bien la causa ya fue elevada a juicio, lo cierto es que a dos años de la desaparición de Tehuel de la Torre, aún no hay una fecha establecida para el inicio del debate.

“Todavía no se sabe qué es lo que pasó, solo sabemos que Ramos y Montes siguen presos y que son los responsables de la desaparición de Tehuel”, sostuvo en diálogo con TN Federico, hermano del joven.

“El día que me enteré que desapareció Tehuel, siempre pensé que no lo iba a ver más porque nunca pasaba una noche sin estar en su casa. La familia lo que quiere es saber qué le pasó, aunque no sé si vamos a saber los motivos por los que pasó”, se lamentó.

En este sentido, Federico aclaró que este sábado se cumplen dos años sin Tehuel, y que, a pesar de la condena que puedan o no tener los sospechosos, lo único que quieren como familia es saber lo que sucedió en la noche del 11 de marzo.

“Todavía no hay fecha de juicio y no es nada fácil vivir así. La semana que viene iré a La Plata, donde ahora está la causa, para saber cómo avanza todo. Yo quiero que trabaje la Justicia y siempre digo que hay que ir con los asesinos, que ellos nos van a decir qué es lo que pasó. Se han hecho muchas cosas, se trabajó de sol a sol, no voy a decir que no, pero hoy en día no tenemos ninguna respuesta”, explicó.

En este sentido, el hermano de De la Torre comentó que hay dos pruebas que son concluyentes. Una tiene que ver con manchas de sangre que se encontraron en la casa de Ramos, y la otra está vinculada a una foto que se tomaron los dos imputados junto a Tehuel, la cual apareció también en el celular de Ramos.

“Más allá de estas dos cosas, no se supo más nada en concreto. Y eso es también lo que nos llama la atención. La única esperanza que nos queda es que un día digan lo que pasó. Pruebas hay, por eso están detenidos”, aseguró.

“Además, al principio declararon una cosa y después se descubrió que hicieron otra. No sé si van a salir o no, pero a mi me interesa saber lo que hicieron con Tehuel”, cerró.

Sucede que Montes, en sus diferentes declaraciones, se desdijo. En su primera exposición como testigo dijo que nada tenía que ver con el caso, pero después admitió que ese 11 de marzo estuvo en lo de Ramos, pero que al rato se fue y que no supo más nada de Tehuel.

Del mismo modo, gracias a la tecnología de geolocalización, se sabe que el teléfono de Alberto Ramos salió del radio de su casa en la madrugada en que desapareció el joven.

Inicialmente la causa estuvo en manos de la fiscal Karina Guyot, aunque ahora está a cargo del Tribunal en lo Criminal N°2 de La Plata.

Durante estos dos años, se hicieron muchos allanamientos en distintos lugares de Alejandro Korn y varios procedimientos en San Vicente, pero, al menos hasta ahora, ninguno dio positivo. Los diferentes elementos hallados y analizados no tenían relación con Tehuel y hoy su paradero sigue siendo un misterio.

La desaparición de Tehuel de la Torre

El joven trans de 22 años fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo de 2021, cuando se cruzó con su hermana Verónica justo en el momento en que se dirigía desde San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a un conocido que le había ofrecido un trabajo como mozo.

Según lo que se pudo comprobar durante la instrucción de la causa, se sabe que el chico llegó a la casa de Ramos, donde estuvo también con Montes gracias a la existencia de una foto que se sacaron los tres juntos. De ahí se pierde el rastro de Tehuel, aunque sí se halló en esa vivienda el celular y unos restos de prendas del propio joven.

TN