Permisionario pagó $2000 en un cartel para poder trabajar 

Este lunes, fueron muchos los conductores que se dieron con la novedad de que se sumaron 60 calles al estacionamiento medido. El problema que advirtió un trabajador es que en la cuadra que le asignaron no hay señalización, por lo que tuvo que pagar $2000 en un cartel.

El viernes último, la Municipalidad de Salta oficializó la incorporación de 60 cuadras en lo que es el estacionamiento medido No obstante, no se previeron las acciones para informar a los conductores sobre la modificación.

Tal es el caso de calle Zuviría, entre General Güemes y Santiago del Estero en la mano izquierda.

En diálogo con Aries, el permisionario de apellido Flores contó que los conductores no quieren pagar el estacionamiento porque aducen que no hay señalización que los obligue a hacerlo

Situación que llevó a Flores, a pesar de no tener dinero más que para satisfacer las necesidades básicas de su familia, a pagar de su bolsillo $2000 para mandar a hacer un cartel que indique el cobro.

"Tengo que buscar una solución porque tengo que pagar el alquiler, no tengo una pensión, tengo una enfermedad grave y me dejaron sin trabajo", comentó sobre su situación particular.