El derecho a la igualdad

Esta semana se conmemoró el “Día Internacional de la Mujer” en recuerdo de las luchas por la igualdad entre hombres y mujeres. “La igualdad no es un hecho, sino un valor establecido precisamente ante el reconocimiento de la diversidad humana”. El camino hacia la igualdad entre los sexos ha significado la lucha por entender que el Estado debe cumplir con sus obligaciones legales de garantizar esa igualdad .

Del mismo modo que no pueden existir limitaciones al derecho a no ser sometido a torturas, ni a esclavitud ni a servidumbre; el derecho a un juicio justo; el derecho a la libertad de pensamiento[1], no pueden existir restricciones al derecho a la igualdad.

¿Por qué aun sigue pendiente el respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la igualdad? Sin dudas un factor relevante es la falta de voluntad política. Esto fue notorio en el debate constitucional de 2021, en que el oficialismo se negó a insertar normas de exigencia de respeto por la igualdad para todos los poderes del Estado. Se trataba de incorporar este derecho a los artículos habilitados. Pero primó el conservadurismo ideológico que obstaculiza el avance en derechos. Posiblemente por “concepciones religiosas que abierta o solapadamente atentan contra la igualdad entre los sexos, o costumbres y tradiciones misóginas muy vigentes en nuestra Provincia que entronizan la superioridad del sexo masculino”, así como “los estereotipos de género” que “mantienen la inferioridad de los roles femeninos”[2] .

Argentina, como Estado Parte de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), “está obligada a tomar medidas apropiadas para modificar esos patrones socioculturales y los estereotipos, así como eliminar los prejuicios y las prácticas culturales que estén basadas en ideas sexistas”[3].

Para evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones estatales se debe mirar no las políticas, leyes o instituciones que se hayan creado para darles oportunidades a las mujeres, sino lo que esas políticas, normas e instituciones hayan logrado. Es decir, en el proceso de rendición de cuentas, los Estados tienen que indicar cuál ha sido el grado de avance en los índices hacia la igualdad.

A efectos de comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones estatales asumidas, he analizado los discursos de apertura de sesiones ordinarias del 1º de marzo de los ejecutivos de los tres niveles de gobierno.

La Intendenta afirmó tener el primer gobierno paritario de la historia, pero no dio más datos que permitan verificar esa afirmación. Hizo referencia a 284 financiamientos para emprendedores, de los cuales, el 68% se otorgó a mujeres. El total de ese monto sumaría unos $ 8.840.000. Sería interesante conocer cómo ha sido la distribución de recursos de mayor importancia como obra pública, recolección de residuos, publicidad, consultorías, desde la perspectiva de género. Destacó otras acciones como la instalación de paradores seguros, el acompañamiento a 33.00 mujeres víctimas de violencia de género, acciones para concientizar y prevenir el acoso sexual, el maltrato doméstico y la violencia económica. Mejoramiento de infraestructura en Centros de Integración Comunitaria para crear nuevos espacios de cuidado, que permitan la reincorporación de las mujeres madres al mercado de trabajo.

El Gobernador, por su parte, afirmó que el presupuesto de este año es el primero realizado con perspectiva de género. Recordemos que “la perspectiva de género es un abordaje que visibiliza la posición de desigualdad y subordinación estructural de las mujeres y niñas a los hombres, en razón de su género”[4]. Esa perspectiva le permitió al gobierno identificar y cuantificar la inversión para reducir las brechas de género. Informó que casi 13.000 millones de pesos se invertirán en acciones directas como la construcción de Centros Territoriales de Género en Tartagal y Orán, así como la construcción de Centros de Primera Infancia que impactarán sobre las tareas de cuidado, factor de desigualdad para mujeres, de los cuales ya funcionan 68 en 34 municipios, alcanzando a 2.754 familias que viven en barrios o zonas vulnerables de 34 municipios. Sería interesante que las organizaciones de mujeres pudieran tener un rol activo en el control de esta inversión, así como en la evaluación de sus impactos en los índices de desarrollo humano de las mujeres.

En cuanto al empleo, refirió a la mejora del empleo femenino minero, que creció un 68% anual; los programas Constructoras y Programadoras formaron a 218 mujeres y 150, respectivamente. Desde el Centro de Autonomía Económica informó que se capacitó a más de 234 personas. Si bien los programas son muy interesantes en tanto buscan la incorporación de mujeres en trabajos históricamente masculinizados, el número de mujeres beneficiadas es aun muy bajo.

Finalmente, desde lo institucional, dio cuenta de la creación de la Secretaría de las mujeres, géneros y Diversidad, así como del primer Gabinete provincial para políticas de género. No se conocen datos que respalden la efectividad de estas nuevas instituciones. ¿Qué pasa con los índices de mortalidad materna, con el embarazo adolescente, con la violencia sexual y los femicidios? ¿Cómo evolucionan los índices? Nada se dijo.

El Presidente dio un discurso con datos más precisos. Desde lo previsional, el reconocimiento de las tareas de cuidado permitió el acceso a 260.000 mujeres al cómputo de aportes previsionales por el cuidado de sus hijas e hijos; la extensión del plazo de la moratoria previsional permitió que alrededor de 70.000 mujeres puedan alcanzar su jubilación. En el área salud dio cuenta de un descenso de 40% de mortalidad materna por embarazo terminado en aborto, consecuencia directa de la ley de interrupción legal del embarazo; así como un descenso del 1,7% de la tasa de fecundidad adolescente, muestra de eficacia de las políticas en materia de salud sexual y reproductiva.

Desde el punto de vista del empleo, señaló que el programa Potenciar Trabajo tiene más de un millón de beneficiarios, de los cuales las 2/3 partes son mujeres. Dio cuenta que una de cada 5 mujeres se emplea en casas particulares, habiéndose logrado más de 235.000 registraciones mediante el Programa Registradas, que promueve el empleo formal y la bancarización de estas trabajadoras.

En la lucha para eliminar la violencia de género, informó que se alcanzaron a más de 270.925 mujeres y diversidades mediante el Programa Acompañar, que brinda apoyo económico y psicológico a mujeres en situación de violencia de género. Anunció la pronta reglamentación de la ley 27.696 que incorpora el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género en el Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales Nacionales. De este modo se garantizará la cobertura integral de las prácticas preventivas y terapéuticas médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria.

El discurso fue acompañado por el reconocimiento y presencia de personas destacadas, especialmente mujeres como ejemplos concretos del impacto de las políticas públicas.

Los tres discursos tienen una mirada común: los únicos problemas abordados son pobreza y violencia, que son muy importantes pero son parciales. En la raíz de estos indicadores está la discriminación hacia las mujeres. No hay medidas para erradicar la violencia política, ni para lograr la igualdad en el acceso a recursos económicos y posiciones de poder tanto en el sector público como en el privado.

Dada la importancia del rol de la Educación en la erradicación de la violencia contra las mujeres, no se informó desde esa cartera qué acciones se llevan a cabo con relación a la educación para la igualdad, si niñas y niños desde la más tierna edad son formados en una visión compatible con los valores constitucionales de igualdad y no discriminación.

A pesar que la CIDH ha instado a los Estados a prevenir la influencia de tendencias que buscan limitar los derechos de las mujeres, como el preocupante uso de la expresión “ideología de género” en referencia peyorativa a la perspectiva de género, nada se ha expresado en los discursos sobre acciones en ese sentido. Todavía existe en nuestro medio una minoría considerable de la población que continúa pensando que las mujeres no tienen la misma capacidad que los hombres para dirigir los asuntos públicos[5].

Si bien es un avance que la perspectiva de género esté presente en los discursos, se advierte que los ejecutivos no pueden mostrar avances en la erradicación de estereotipos y patrones socio culturales de discriminación.

