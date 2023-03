Lía Verónica Caliva: candidata a gobernadora de Salta

Días pasados se anunció la candidatura a gobernadora de Verónica Caliva, a escasos días del 8M el día internacional de la Mujer y en el mes en que se conmemora el día de la Verdad, la Memoria y la Justicia, pareciera casualidad y no lo es por Verónica Caliva es una genuina militante a favor de los derechos humanos, de los derechos humanos de las mujeres y también de los derechos humanos de todas las personas en condición de vulnerabilidad y de los grupos más desaventajados de la Provincia.

Lo dicho es con un profundo conocimiento de causa. Conozco a Verónica Caliva hace 14 años a la fecha, cuando en el año 2009 como Defensora Oficial Civil inicié aquella litigación estratégica y colectiva representando a Mirtha Sisnero y a Verónica Caliva en su calidad de presidenta de la Fundación entre Mujeres para que cese la discriminación por género en el ámbito laboral que impedía a Mirtha Sisnero y a cualquier otra mujer acceder a ser chofer de colectivo del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Salta.

Ahora existen en Salta cientos de mujeres colectiveras, pero esa realidad surgió de dos actoras trascendentes en la conquista de derechos laborales para las mujeres: Mirtha Sisnero y Verónica Caliva; dos mujeres visionarias en la lucha por los derechos de las mujeres, ambas percibían que había un importante coto de caza laboral reservado únicamente a los hombres, el ser chofer de colectivos, un trabajo bien remunerado al que no podían acceder las mujeres por la violencia simbólica que representan los estereotipos de género que significa que hay trabajos para los hombres y trabajos para las mujeres y el de colectivera no era un trabajo para las mujeres en aquella Salta de 2009. Tampoco lo era para la Corte de Justicia de Salta de esos años pero si lo fue para el juez de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Dr. Mario D' Jallad que dictó una sentencia con perspectiva de género que mereció una premiación internacional que se hace entre todos los países que eligen a las tres sentencias más destacadas con perspectiva de género.

En aquella causa judicial conocida como “causa Sisnero” que se estudia en todas las universidades del país se presentaron cinco importantes amicus curiae que avalaban la acción iniciada por Mirtha Sisnero y Verónica Caliva.

Muchos años más tarde en el año 2021 Verónica Caliva se presentó en su calidad de presidenta de la Fundación entre Mujeres como amicus curiae en la causa por violencia de género psicológica en el ámbito laboral que inicié y proseguí contra el juez de personas y familia Víctor Raúl Soria, juez con frondosos antecedentes en materia de violencia de género.

Verónica Caliva como mujer militante feminista sabe de la necesidad de una reforma judicial feminista en el país y en Salta, conoce de la falta de perspectiva de género que tienen muchas de las sentencias del poder judicial local en todos sus fueros y sabe que la justicia patriarcal ha dejado sin dilucidar femicidios y otros crímenes de género en nuestra Provincia.

La candidata a gobernadora no toca de oído el tema de la violencia contra las mujeres, es una militante a favor de los derechos humanos de las mujeres y en contra de la violencia de género, como lo es de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres de los pueblos originarios, visita las comunidades originarias, escucha sus reclamos y las acompañó recientemente en la marcha de las mujeres de pueblos originarios que tuvo lugar hace escasos días en Carboncito.

Ayer a la tarde y noche en la marcha por el día de la Mujer que salió de frente al Cabildo participó como una mujer feminista más la candidata a gobernadora Verónica Caliva. Primera vez en la historia de las marchas del 8M que camina junto a las mujeres y a los hombres que reclaman un Estado que prevenga, sancione y erradique la violencia contra las mujeres una candidata a gobernadora. Nunca se hicieron presentes y ahora tampoco ningún candidato a gobernador.

Verónica Caliva está a favor de los derechos humanos y en contra del terrorismo de estado que significó la dictadura cívico militar que asoló a nuestro país desde 1976 hasta la recuperación de la democracia en 1983. Es clara su postura a favor de la Memoria, la Verdad y la Justicia sin ambigüedad alguna mientras la centro derecha, la derecha y la extrema derecha practican ambigüedades que reivindican el terrorismo de Estado o lo justifican.

Caliva milita en el campo nacional y popular, pertenece al progresismo, se opone al neoliberalismo y al colonialismo plenamente vigente y reivindica la soberanía nacional en serio para nuestro país y no como un mero cliché conveniente para discursos políticos.

Veróncia Caliva se ganó su lugar en la política nacional y provincial a fuerza de coherencia sostenida en el tiempo, trabajo y militancia a favor de los derechos humanos de todos los grupos humanos en condición de desventaja social y ahora surge evidente para todos los lectores atentos de las noticias que los políticos patriarcales de su mismo frente político (el Frente de Todos) lejos de apoyar la candidatura de esta mujer comprometida y sumarse a su candidatura- sean los Godoy, Wayar y Guaymás- han anunciado que presentarán sus propias candidaturas. Si esto no es machismo político, violencia de género en el ámbito político, cabe preguntarse qué lo es entonces. Con este patriarcal proceder le hacen el juego al Grand Bourg que sigue el principio “divide y reinarás” y arriesgan así hasta la suerte del propio Frente al que pertenecen, lo cual pareciera no importarles con tal que la candidata del Frente no sea una mujer.

Las mujeres feministas de Salta cansadas, hartas y hastiadas de los políticos patriarcales de siempre y algunos hasta feudales vemos en Verónica Caliva una verdadera representante de nuestros más genuinos anhelos de una Salta para todas y todos con una auténtica y no solo declamada inclusión social.

Natalia Buira.

Master en Derechos Fundamentales