Diputados aprobó el Registro de Obstructores de Lazos Familiares y el proyecto vuelve al Senado

El proyecto en cuestión llegó a la Cámara de Diputados salteña desde el Senado y es de autoría del senador capitalino Emiliano Durand.

“Es fundamental priorizar el derecho de un niño a tener lazos con su núcleo afectivo y lazo familiar”, aseguró la diputada Socorro Villamayor a la hora de su alocución, y advirtió que esta obstrucción no solo debe tomarse desde el punto de vista físico.

Y es que – continuó la legisladora – no solo se trata de que un niño o niña sea visitado/a por un pariente o alguno de sus progenitores, sino que, por los tiempos que corren y ante la lejanía de alguno de ellos, el contacto puede ser virtual.

“El derecho a la comunicación, que no es solo el derecho de visita, se refiera a un vínculo que debe ser libre y se debe ejercer plenamente para respetar la dignidad y la identidad del menor”, señaló, y advirtió: “Un padre que tiene un niño a cargo y que impide que se comunique con familiares por medios virtuales, es obstructor”.

Por su parte, la diputada Mónica Juárez calificó al registro como “algo necesario”.

“Cuando lo presentamos, recibimos muchos mensajes de abuelos que decían que no sabíamos lo que era no ver a sus nietos. Cuando hablaba con Daniel Murillo, de Aries FM, me explicaba la experiencia de algunas personas conocidas y de la necesidad que tiene algunos papás de ver a sus hijos”, describió.

Finalmente, la legisladora hizo referencia a sus propias vivencias.

“Recién a los 30 años me tocó conocer a parte de mi familia paterna. La obstrucción de un lazo no es cualquier cosa. La lógica diría que, mientras más amor, mejor, pero, lamentablemente, el sentido común no termina siendo lo que prima”, finalizó.