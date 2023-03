Hostilidad

La apertura del año legislativo en todos los niveles de gobierno fue atravesado por el carácter electoral de 2023 y reveló las deficiencias, cuando no desviaciones, que afectan a la democracia argentina. Sirve para marcar el avance logrado en los 40 años transcurridos desde su recuperación en 1983.

El mensaje pronunciado por el Presidente de la Nación, con el que debía dar cuenta del estado general del país, fue un discurso laudatorio de una gestión cuestionada por el oficialismo y la oposición y padecida por una ciudadanía que demanda por los problemas sin resolver. Por su parte, el Gobernador de la Provincia dio cuenta de lo actuado en tres años de gestión, un balance que hace a su necesidad de marcar el punto de partida de una campaña por la reelección. Y salió con dureza a rechazar críticas de “los políticos oportunistas y miserables que nunca hicieron nada por Salta”

Más notorio fue ese propósito en el mensaje de la intendenta Bettina Romero. Con un discurso aparentemente contemporizador con la oposición, utilizó el escenario de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, para anunciar su decisión de presentarse a la reelección. “Tenemos la obligación de no frenar los cambios estructurales. Salta necesita soluciones, no teatro”, dijo marcando el tono que tendrá su campaña, advirtiendo que para gobernar no alcanzan “los videítos”.

Ello llevó a que la oposición destacara que hizo algo “totalmente fuera de lugar en un acto institucional como la apertura de sesiones”. Y es lo que se concluye analizando una alocución en la que se mezclaron acciones ejecutadas y a ejecutar en este último año de gestión, con las que son propuestas para otro mandato. Al vecino no le queda en claro qué está ejecutado y qué debe esperar, especialmente si su situación barrial no tiene la marca de una acción del gobierno municipal. Ello así aunque la Intendenta haya declarado que tiene “la obligación moral de ser seria, contar la verdad aunque duela. Para la demagogia no cuenten conmigo, porque para eso, candidatos sobran”.

Y ese es el punto. Desde las dos últimas décadas del siglo pasado y lo que viene transcurriendo en lo que va del actual, la transformación más notoria es que el sistema de partidos políticos sólo es un mecanismo que se activa a la hora de sostener candidaturas, sin compromisos doctrinarios y sin respeto por su propia historia institucional. Es así que la representación política ha quedado atada a personas y no a idearios que garanticen las políticas públicas que se comprometen en las campañas electorales o se aprueban en las gestiones de gobierno, desde el lugar que les dio la voluntad popular.

Esa característica a 40 años de haber recuperado la democracia, ha convertido a la política en un terreno hostil. El límite que impone el posicionamiento ideológico ha desaparecido cuando de lo que se trata es de llegar al poder y en su nombre se arrasa incluso al sistema institucional.

La república se sostiene sobre tres poderes para mantener un sano equilibrio del poder. Y está en riesgo si se atiende a la posición ratificada por el presidente Alberto Fernández de avanzar sobre la Justicia, atacándola por sus fallos. Es cierto que el juicio político es el mecanismo impuesto constitucionalmente para evaluar los actos de ciertos funcionarios y vale su puesta en marcha en las circunstancias determinadas por la carta Magna, pero el mensaje a la Asamblea Legislativa no es el ámbito para golpear a la Corte.

Las elecciones son una instancia democrática esencial. Permite que el ciudadano participe en la construcción del gobierno pero también es la oportunidad para que los partidos y su dirigencia expongan cuál es el camino por el que se debe transitar para alcanzar el bien común.

No es con gritos ni denigrando a los contendientes de esa lucha.

Salta, 02 de marzo de 2023