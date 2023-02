El concejal José García se identificó con Emiliano Durand

Este miércoles abre sesiones el Concejo Deliberante en un año particular, en el que muchos competirán por renovar banca. El legislador que preside el bloque Juntos por Salta, José García es uno de ellos.

“Ya he tenido la experiencia de estar en el Concejo durante elecciones y procuro que la tarea que la gente nos ha enmendado de representatividad en el Concejo no se vea opacada por el tema electoral”, expresó por Aries; no obstante remarcó que será candidato nuevamente a Concejal “Muchos vecinos, de palabra, me piden poder ser candidato a otra cosa pero creo que hay un proyecto muy claro que estamos haciendo en el trabajo articulado con el Gobernador Gustavo Sáenz. Estoy convencido que este proyecto amerita seguir desarrollándose en el Concejo Deliberante” definió.

Dentro del frente que apoya al actual gobernador, la pelea por la intendencia capitalina tiene dos figuras fuertes: la actual intendenta, Bettina Romero, y el Senador que aspira la banca, Emiliano Durand. Sobre la toma de posición, García marcó una clara identificación “es la gente quien me ha relacionado de forma natural con el trabajo que viene realizando Emiliano”, expresó, ratificado una foto que hizo pública en redes sociales.

“Creo que la Intendenta y la actual gestión pueden decir que nunca hemos sido un palo en la rueda absurdo, ni que hemos manejado nuestro tránsito como legislador incoherente”, expresó García, pero resaltó el alejamiento político con Bettina Romero. “Hay muchas cosas que no he podido lograr que se susciten, como por ejemplo, hay siete ordenanzas que tengo sancionadas, aprobadasn y trabajadas, que no hay forma de ver ejecutadas en la Ciudad”, dijo, recordando además un tema vigente hoy con la propuesta legislativa que realizó a favor de los puesteros en el parque San Martin, marcada contraposición con la mirada del ejecutivo municipal que terminó vetando la ordenanza.