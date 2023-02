Denunció a su ex pareja por violencia de género y pide ayuda para volver a Salta

Salomé Dávalos es una mujer que hace un año se mudó a Mendoza con su pareja. Tras diversos episodios de violencia lo denunció y pide ayuda para regresar a Salta.

Según relató por Aries, su pareja le impedía trabajar y estudiar. “Cada vez que iba a pruebas no le gustaba, me dominó y nunca me di cuenta. Es como que me gustaba que me cele, hasta que se fue a un extremo”, relató conmovida.

Contó que días atrás comenzó a trabajar con él en la cosecha, pero tras una conversación con algunos compañeros sufrió un violento episodio, y agregó: “No sabía que estaba sufriendo violencia hasta que me vio una psicóloga”.

A raíz de esto fue que el jueves se dispuso a irse, pero su ex pareja, quien estaría diagnosticado con esquizofrenia, la denunció por intento de homicidio. “Vino la policía, me sacaron de mi domicilio y me dejaron en la calle, me dijeron que no me puedo acercar”, relató Salomé, quien consiguió asilo en un refugio, pero ahora busca cómo regresar a Salta, estableciendo contacto con autoridades locales.

“A mí me urge irme porque estando acá se me complica. Como él vive cerca, tengo miedo que me busque y tenga problemas yo, porque yo no me puedo acercar a él. Tengo mucho miedo”, aseveró.