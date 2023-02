A pura emoción, el Chaqueño Palavecino cerró la Serenata a Cafayate

“Yo no sé si el año que viene voy a estar, uno nunca sabe. Me voy muy emocionado. Me despido. Gracias”, dijo el Chaqueño en el cierre de la Serenata a Cafayate pasadas las 10:30 de la mañana.

El Chaqueño, lo hizo de nuevo. Pasadas las 10:40 del domingo último, Oscar Esperanza bajó del escenario de la Bodega Encantada y clausuró la Serenata a Cafayate 2023.

"Agradecerle a ustedes por estos años", fue lo que más reiteró previo al cierre el Chaqueño. "Son 30 años de venir acá. Las emociones son así cada año en este escenario, había que ganarse un lugar, ahora parece fácil", reflexionó la mañana temprano de ayer.

“No sé si para el año estoy o no, uno nunca sabe entonces solo me queda agradecer… el día de mañana yo estoy seguro que si la vida nos da más, no sé si podré subir. Hoy todavía nos da fuerza... Dios bendiga a todos, me voy totalmente emocionado", dijo con la voz resquebrajada.

"Solo yo, sé todo, gracias..." dijo y acto seguido siguió cantando.