El Gobierno firmará acuerdos con las provincias para acelerar el financiamiento a la producción

El Gobierno firmará durante las próximas semanas nuevos acuerdos con las distintas provincias para acelerar el financiamiento productivo. Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que se destinará un mínimo de $1.000 millones con tasa subsidiada a cada distrito. Todo se hará a través del programa Crédito Argentino. Apuntan a compensar las dificultades que genera en la industria la política de tasas de tasas reales positivas. Energía, minería y sus cadenas de proveedores, son los sectores que tendrán mayor impulso. Buscan fomentar las exportaciones, la sustitución de importaciones y el Leasing. Acuerdo con YPF y proveedores por $10.000 millones.



Como en un engranaje complejo, el ministro de Economía, Sergio Massa, busca estabilizar las variables sin enfriar la actividad. La misión no parece sencilla. Uno de los pilares del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional insta a las autoridades argentinas a mantener la tasa de interés real positiva. En el Gobierno, explican que, más allá del convenio firmado con el organismo multilateral, se necesitan incentivos fuertes al ahorro en moneda nacional para que los pesos no se vayan al dólar y generen más presión en el frente cambiario.



Para que esa política no tenga un impacto recesivo sobre los proyectos productivos, la secretaría de Industria impulsa el programa de Crédito Argentino (CreAr). Se trata de una iniciativa que movilizará unos $500.000 millones entre garantías y líneas de financiamiento apuntadas a promover la inversión pyme, la sustitución de importaciones, el crecimiento de las exportaciones, los proyectos denominados “estratégicos” y el Leasing.

“El plan que nos acercó Sergio Massa al asumir tiene los objetivos de estabilizar las variables pero en simultáneo tomar medidas para facilitar la inversión y el crecimiento económico”, dijo a este medio el secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren. En ese sentido, explicó que “el acceso al crédito es clave para sostener el crecimiento; por eso CreAr apunta a atender las necesidades del sector productivo que surgen de tener una tasa real positiva para evitar los desequilibrios macro”.

En el Ministerio de Economía, explicaron a este medio que la iniciativa busca “concentrar todo el financiamiento a la producción en pocas líneas de fácil acceso”. En ese sentido, agregaron: “Para acelerar la llegada de los recursos a las pymes también estamos firmando los acuerdos con las provincias que denominamos crédito federal. La idea es que los propios distritos puedan acelerar la ejecución de los créditos con subsidio de tasas”.

De Mendiguren especificó que “como mínimo habrá $1.000 millones para cada jurisdicción”. La estrategia también apunta a utilizar los fondos de garantías de las provincias que serán apoyados con recursos nacionales. En cuanto a los sectores involucrados, el foco estará en la minería, la energía y sus cadenas de proveedores. Sobre este punto, fuentes oficiales anticiparon a Ámbito que en los próximos días se firmará un acuerdo de $10.000 millones con YPF y otras firmas del sector que también están insertas en su cadena de valor.

Según datos del centro de estudios de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, el crédito en pesos al Sector Privado No Financiero cayó 1,2% real en octubre respecto de septiembre y 8,5% en términos interanuales, a precios constantes. La aplicación de esta medida apunta a revertir el escenario de caída.

Con información de Ámbito