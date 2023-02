Piqueteros anuncian cortes de ruta en más de 130 puntos del país

El Polo Obrero y Unidad Piquetera denuncian que el Ministerio de Desarrollo Social no incluyó a beneficiarios que realizaron la validación de identidad en tiempo y forma para cobrar lo del mes de enero.

También cuestionaron a los ajustes del Estado que "no solo afectan a los desocupados, las jubilaciones mínimas que se rigen por salario mínimo, están por debajo de la indigencia, los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año, por la vía de la inflación que también se come los ingresos de los trabajadores no registrados o ‘en negro’ que supera el 50 % de los trabajadores activos , no hay acceso a la tierra y la vivienda para millones de parejas jóvenes porque no hay obra pública".