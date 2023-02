Rio Arenales: No quieren sanearlo para evitar que se descubra el daño

"Hemos planteado el tema de la limpieza y saneamiento del Río Arenales, no lo quieren hacer porque se va a descubrir todo el daño que tiene el río", manifestó el concejal Alberto Salim.

El edil por la Unión Cívica Radical y presidente de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, Alberto Salim habló por Aries sobre el saneamiento del Río Arenales y apuntó a la Provincia y la Municipalidad por el estado de contaminación.

Contó que junto a técnicos presentaron un documento en la Procuración General de la Provincia y que el 10 de febrero habrá una audiencia para hacer el análisis integral de dicho informe.

"Nosotros hemos planteado el tema de la limpieza y saneamiento del Río Arenales, no lo quieren hacer porque se va a descubrir todo el daño que tiene el rio", disparó y afirmó que prefieren ocultarlo.

Salim repartió responsabilidades entre el Gobierno Provincial y Municipal porque son los que deben encargarse del saneamiento y el control para que el río no se contamine, advirtió

Respecto de los fallos judiciales que dictaminan medidas para el saneamiento del Arenales, Salim sostuvo que no prosperarán porque no cumplen y la justicia no insiste.

Finalmente, el concejal radical lamentó que el Río Arenales no se aproveche para promover el turismo y la recreación, como sí lo hizo, por ejemplo, Jujuy.