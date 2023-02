Para Salim, la Municipalidad busca disfrazar su ineficiencia con las fotomultas 

En declaraciones con Aries, el concejal radical, Alberto Salim, coincidió con su par José Gauffin al afirmar que el llamado a licitación por el sistema de fotomultas es una "pantalla" ya que advierte que hay un acuerdo previo entre CECAITRA y el Municipio.

Apuntó al negocio y cuestionó el porcentaje de recaudación que superaría el 60 por ciento.

Asimismo, Salim advirtió que el objetivo es totalmente recaudatorio, y se quiere "disfrazar la ineficiencia del Estado Municipal porque no tiene control sobre el tránsito porque el estado de las calles no está en condiciones, no están bien señalizadas".

En este sentido, afirmó que el Municipio no invierte en nada y quien lo hace es la empresa privada. "El negocio de la empresa es la falta de transparencia en el proceso de licitación, en el proceso de la adjudicación", añadió.

Consultado sobre las medidas que desde el Concejo Deliberante se pueden tomar para intervenir, Salim dijo que no le interesa analizar el pliego, sino que el rechazo deviene de la misma sociedad.